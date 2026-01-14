Andreea Esca și Alexandre Eram au o nouă obsesie imobiliară: Porumbacu de Sus. După pensiune, cei doi soți mai bifează o achiziție în zonă: o nouă casă, inspirată de o experiențp trăită de vedetă la Euro 2024, în Germania. Locuința nu va fi doar de vacanță, ci și un spațiu cultural pentru comunitate și turiști. Nu e doar implinirea unui vis, ci și dovada că, după ce te saturi de știri, cel mai bun pas este să construiești comunități. Esca devine eroul localnicilor, un proiect care bate orice emisiune.

A dat Theo Rose de belea de când face pereche cu Horia Brenciu? Cei doi au făcut echipă două sezoane la „Vocea României” și au adus nu doar concurenți buni, ci și multă distracție. Tachinări, glume și intervenții în „războiele” antrenorilor, au fost la ordinea zilei, mai ales când Theo simțea că Horia are nevoie de ajutor. Artista îl alintă „tăticuțul”, și spune, în glumă, că îl vede real ca pe o figură paternă, căci relația lor este plină de afecțiune. Brenciu a câștigat nu doar un coechipier, ci și o „fiică” artistică. Acum, sperăm alături de Theo, că nu este gelos domnul Diaconu.

Andra face confesiunea anului: fuge de muzica clasică. Se pare că pânp și ea are puncte slabe. Deși este una dintre cele mai versatile voci din România, artista recunoaște că muzica clasică nu este pentru ea și preferă să nu o cânte public. A încercat-o la facultate, dar nu s-a simțit în largul ei. Preferă muzica pop, colindele și folclorul, genurile în care se simte autentică. Deci, la filarmonică nu o așteptați, dar pe orice altă scenă, Andra rămâne o forță de neoprit.

Vlăduța Lupău, mamă cu reguli clare. Îndrăgita artistă nu e genul de mamă care spune „DA” la orice. Implicată total în viața fiilor ei, Iair și Isaia, Vlăduța îmbină scena cu regulile de acasă. Deși îi ia la concerte, băieții visează la fotbal, ca tatăl lor, nu la muzică, iar ea acceptă situația fără dramă. Cu doi copii energici și conflicte zilnice, Vlăduța Lupău spune că planurile de a mări familia sunt amânate. Deocamdată nepoțica ei este fetița casei, așa că tabloul este complet: o divă, doi sportivi și un teren de fotbal virtual în living.

Radu Vâlcan anunță că „Insula iubirii” supraviețuiește. Prezentatorul show-ului lămurește zvonurile: sezonul 10 e aproape gata de start. Deși este asociat cu tot ce ține de emisiunea „Insula Iubirii”, el face o dezvăluire bombă: nu alege concurenții, doar le suportă drama. Între sezoane, Radu e pe modul părinte cu normă întreagă. Deci, pe ecran: ispite și scandal, iar acasă: liniște și pace. Doar să nu-i ceară vreunul dintre copii o insulă drept moștenire.

