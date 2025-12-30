Andra a demonstrat de-a lungul timpului că poate aborda mai multe stiluri muzicale. Totuși, e ceva de care a fugit. Muzica clasică. Recunoaște că nici nu îi place, nu o reprezintă și nici nu crede că i-ar pune vocea în valoare. „Muzica clasică nu este pe stilul meu. Am fost nevoită să o cânt în facultate pentru că dădeam examene și mă chinuiam, dar nu e punctul meu forte și chiar nu vreau să apar cântând vreodată muzică clasică. Pe operă nu mă pricep. E foarte bine să știi unde poți să te exprimi cel mai bine, iar eu am găsit unde. Am chiar două variante: colindele și muzica tradițională, dar și muzica pop. Eu cred că este suficient”, a explicat Andra pentru Libertatea.

De altfel, și-a ales deja genurile muzicale pe care să le abordeze și mărturisește că atât în muzica pop, cât și în tradițională, se simte în elementul ei. „Îmi place să cânt și de asta nu cânt muzică clasică. Cânt doar ce mă simt bine. Tot ce am cântat și tot ce ați văzut la mine a fost exact muzica pe care o simt și simt că pot să o cânt. E greu. E ca și cum m-ai întreba pe cine iubesc mai mult: David sau Eva”.

Andra mărturisește că dansează la fel de bine precum cântă

Dacă la începutul carierei sale Andra avea piese mult mai dinamice, care presupuneau și coregrafii complicate, de câțiva ani s-a focusat mai mult pe linia melodică în concerte. N-a uitat însă coregrafiile pieselor sale, doar că stilul vestimentar adoptat în momentul de față nu îi mai permite să se miște la fel de liber pe scenă. „Dansez la fel de bine cum cânt. Singura chestie este că atunci când cânt mă concentrez pe cântat și las dansul pe locul doi, trei. Vreau să fie de fiecare dată bine cântatul. Dar dacă m-aș focusa un pic pe chestia asta, crede-mă că ți-ar plăcea. Pe scenă în aer liber e mai ușor, că atunci am costumații cu bocanci și mă pot mișca, dar când sunt în sandale cu toc îmi este greu. Îmi e din ce în ce mai greu să stau pe sandale cu tocuri și ăsta este motivul pentru care nu mă mișc prea mult când am tocuri”, a mai completat Andra pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi