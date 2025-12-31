Cu toate că le cântă zilnic, îi ia la spectacolele ei de pe lângă casă, niciunul dintre cei doi băieți nu pare atras de zona artistică. Ambii par să își dorească să devină fotbaliști, ca tatăl lor. „Nu mă oftic deloc. Ei să fie ce vor ei. Și vânzători la supermarketul de la bloc, dar să facă bine ceea ce fac. Să vândă bine. Doamne ajută să fie sănătoși că apoi avem noi grijă, părinții, de ei să îi îndrumăm. Dacă or fi să meargă pe drumul pe care îi îndrumăm noi, când o veni vremea, atunci mai bine”, a povestit Vlăduța Lupău pentru Libertatea.

Dacă din postările ei de pe rețelele de socializare pare că este extrem de ușor cu doi copii mici, cu diferență mică de vârstă între ei, realitatea este cu totul alta. Artista a recunoscut că nu și-a dorit neapărat ca diferența de vârstă între Iair și Isaia să fie atât de mică, de nici doi ani, căci în primii ani de viață este destul de greu de gestionat interacțiunea dintre ei. „Nu știu dacă am fost curajoasă. Cred că așa s-a nimerit. Curaj nu am avut, dar am avut dorință. Până la urmă așa a vrut Dumnezeu. Să știi că la un moment dat mă gândeam că cel mic este mai moale, mai îngeraș, dar vreau să spun că de la șase luni s-a transformat efectiv. Amândoi sunt caractere tari, se bat cap în cap, iar eu încerc să-i despart. Îi spun băiețelului mai mare să-l lase, că frati-su e mai mic, exact cum făceau părinții mei când se duceau la fratele meu să mă lase că sunt mai mică. Dar când văd că nu am cu cine să mă înțeleg, și iese foc, le zic să se descurce singuri: cel mai bun să câștige”, a mai completat artista.

Artista știe să fie și „polițistul rău”

În ciuda aparențelor, Vlăduța declară că își ia rolul de „polițist rău” și nu îi lasă pe micuți să facă ce vor. Știe să impună reguli, deși soțul ei pare mai mult de partea copiilor decât a ei. „Zic că mă descurc bine. Îmi place să fiu foarte implicată în viața de acasă și când sunt acasă sunt „fiartă” după ei, iar când nu sunt acasă încerc să mă „rup” pentru că știu că rămân pe mâini bune și atunci pot să îmi fac treaba liniștită. Eu am crescut într-o familie în care nu a fost totul permis. Nu a fost totul de-a gata, în schimb soțul meu provine dintr-o familie unde totul a fost permis și totul de-a gata. Ei bine, eu pentru că am crescut așa, și văd că am ajuns bine, cumva aș vrea să păstrez niște reguli și pentru ei. Bine, în anumite măsuri, mici. Îți dai seama că dacă o să sară calul când or să fie adolescenți sau mai mari, dau pe ei”, a mai declarat Vlăduța Lupău pentru Libertatea.

Vlăduța Lupău o tratează pe nepoțica ei ca pe o fiică

Ce-i drept, artista și-a făcut mâna pe nepoțica ei, care îi și poartă numele. De când s-a născut a fost atât de tare atașată de ea încât nu credea că va iubi pe cineva mai mult decât pe ea. „Când am avut-o doar pe nepoțica mea, Vlăduța, că îmi și poartă numele, am zis că nu o să iubesc pe nimeni mai mult decât pe ea. Îmi zicea Adi, soțul meu, că dacă o să avem copiii noștri o să se schimbe situația. Îi ziceam că nu cred. Na. S-au schimbat lucrurile că așa este firesc. Așa este când ai copil, îl iubești ca pe soare, ca pe lună. Și pe ea o iubesc foarte mult, dar ea când vine la noi începe al treilea conflict. Ea dă în ei pentru că este un pic geloasă că nu mă mai are doar pentru ea și atunci trebuie să calc frâna și acolo. E mai măricică, dar tot e geloasă, că a simțit, din păcate, că nu mai are toată atenția mea. Am încercat să nu simtă, dar vede și ea că a mai crescut. Dar e bine și cu o fetiță în casă. Verișoară”, a punctat Vlăduța Lupău pentru Libertatea, lăsând să se înțeleagă faptul că nu are în plan să mărească familia, cel puțin nu în viitorul apropiat.

