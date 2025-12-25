Theo Rose a dat de belea de când face pereche cu Horia Brenciu la „Vocea României”: „Oare o fi gelos?”

Ca o „tradiție”, de la un sezon la altul, antrenorii de la „Vocea României” fac alianță pentru a-l „sabota” pe Tudor Chirilă. „Pentru noi toți ar fi un coșmar să mai câștige încă un sezon Tudor Chirilă. Deși, știi care e faza? Atât timp cât este pe corectelea, să fie sănătos. Tăicu-țu meu, Horia Brenciu mă apără, dar până într-un punct în care nu se mai poate apăra nici pe el însăși. Eu trebuie să fiu vigilentă acolo, să intervin doar când trebuie. Altfel e răfuiala lor între băieți. Dar câteodată eu sar și mușc cu dinții din el, nu-l las să-l certe”, ne-a explicat Theo Rose despre cârcota din timpul preselecțiilor.

Deși „războiul” este mai mult între bărbați, Theo recunoaște că intervine atunci când simte că Horia Brenciu are nevoie de ajutor. Între ea și Brenciu s-a legat o relație strânsă, astfel încât Theo susține că îl simte aproape de sufletul ei și îl consideră ca pe un tată. „Păi, dacă îi aduc prăjiturele îl pedepsesc. Păi cum? Eu trebuie să țin la sănătatea, la silueta lui și atunci trebuie să vin cu propuneri mai sănătoase. Sau măcar mai sărace în carbohidrați. I-am dat niște fructe! (n.r. – râde). Aveam la scaun niște fructe: prune, afine, struguri și eu am mâncat prunele că erau din alea mai puțin coapte și mie îmi plac alea. Am lăsat sâmburii acolo în farfurie că noi nu mai avem șervețele, nu avem unde să aruncăm și trebuie să ne mișcăm repede. Am pus sâmburii în farfurie și el ronțăia la sâmburii mei de la prune, credea că sunt migdale. Nu vrei să știi cât am râs. Am râs rău”, a completat Theo Rose pentru Libertatea.

Theo Rose îi spune „tăticuțul” lui Horia Brenciu

În viața reală, Theo Rose are o relație specială cu tatăl ei, așa că i-a fost oarecum teamă să-l întrebe dacă este deranjat de faptul că, pe timpul filmărilor pentru „Vocea României” îl apelează cu „tăticuțu” pe Horia Brenciu. „Nici nu am stat de vorbă. Uite, eu nici nu prea stau de vorbă cu tatăl meu. El e un tip rezervat așa, nu prea își dă cu părerea dacă nu este solicitată. Cred că ar trebui să-i pun niște întrebări tatălui meu. Oare tata o fi gelos că eu îi spun lui Horia tăicuțule? Nici asta nu l-am întrebat. Nu m-am gândit la asta. O să cercetez”, ne-a mai declarat Theo Rose.

