Pentru Radu Vâlcan filmările de la „Insula Iubirii” sunt intense și foarte lungi, însă tocmai asta consideră farmecul emisiunii. Recunoaște că se întoarce epuizat, fizic și psihic după luna petrecută în Thailanda, dar și că la câteva zile de la reîntoarcere i se face dor de tot ceea ce înseamnă „Insula Iubirii”. „De fiecare dată când plec de acolo sunt full de energie, full de oboseală, dar recunosc că mi se face dor. Acum îmi este dor pentru că urmează sezonul cu numărul 10, un sezon despre care sunt absolut convins, cred că va fi de 10. Pur și simplu. Nu că celelalte nu au fost, dar nu are acum să fie altfel. Din ce am auzit la colegii mei, căci eu nu iau parte la casting, va fi un sezon absolut senzațional. Sunt nerăbdător. Și Adela este nerăbdătoare pentru că mai vine și ea un pic pe acolo, prin Thailanda”, a declarat Radu Vâlcan pentru Libertatea.

Așa cum este firesc, emisiunea este asociată cu numele lui Radu Vâlcan, însă puțini sunt cei care știu că rolul lui nu este de a se ocupa de casting, de a alege ispitele sau de a alege temele pentru petrecerile de pe insulă. Cu toate acestea lumea îl oprește pe stradă și îl întreabă cum se poate înscrie la emisiune sau cere detalii despre viitori concurenți sau ispite. „Chiar în seara asta am venit cu un taxi și domnul șofer, foarte simpatic, mă întreba cum ar putea să se înscrie la casting pentru «Insula Iubirii». Chiar mă întreabă lumea. Nu știu dacă unii în glumă sau în serios, habar nu am, dar interesul evident este extrem de mare, oamenii sunt nerăbdători să vadă următorul sezon și au așteptări foarte mari. Iar eu, cunoscându-i pe colegii mei, sunt absolut convins că nu le vom înșela așteptările”, ne-a mai povestit prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii”.

Cei trei băieți ai lui Radu Vâlcan și ai Adelei Popescu nu știu cât de cunoscuți sunt părinții lor

Cu toată această atenție din partea celor din jur, atât el, cât și soția lui, Adela Popescu, Radu Vâlcan își ia rolul de anomin atunci când este în sânul familie. Mai exact alături de cei trei băieți ai lui. Dat fiind faptul că au ales să le protejeze identitatea și nu îi postează pe rețelele sociale, micuții nu sunt recunoscuți pe stradă, iar colegii de școală nu vorbesc prea mult de părinții lor.

„Conștientizează ceva, însă este un subiect delicat aici pentru că noi nu expunem copiii în social media și atunci nu există acest risc ca ei să fie recunoscuți undeva. Adică ok, știu copiii de la școală, știu părinții colegilor de la școală, dar nu există riscul ca să fie undeva pe stradă, într-un parc, într-o tabără sau ceva de genul ăsta și oamenii să-i recunoască. Ceea ce mă bucură foarte tare. Nu știu cât o să lungim treaba asta, dar ținem foarte mult la acest lucru”, a explicat Radu Vâlcan pentru Libertatea.

