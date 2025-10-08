Laura Cosoi le-a dat fetelor ei o lecție de viață mai valoroasă decât orice cadou. În loc să umple casa cu tot felul de jucării și rechizite, actrița a luat tot ce au primit fetele de „Ziua Surorilor” și împreună cu Rita, Vera, Lara și Aida, cele patru fiice, au mers la Aprozi, Călărași unde au făcut donații. Astfel le-a predat fetelor lecția despre bunătate când, cel mai frumos cadou e să aduci zâmbete pe fața altor copii. Așa se învață, de mic, secretul unei inimi generoase!

Nicoleta Luciu pune punct dezbaterilor despre „dieta ei minune”! S-au spus multe despre curele ei de slăbire, dar adevărul este mai simplu și mai puțin glamuros decât pare. Pe lângă faptul că face sport, mânâncă foarte puțin. Undeva la 100 de grame la o masă, un gramaj care încape într-o palmă. Are două astfel de mese și se mai bazează și pe batonul ei cu ceai verde, nelipsit din meniu de la 19 ani, pe care îl consideră „arma secretă”. Concluzia? Stomacul ei probabil e de mărimea unui pumn, dar rezultate sunt de milioane.

Delia a descoperit pe pielea ei că sauna și părul nu fac casă bună! După o sesiune relaxantă, artista s-a trezit cu o perie blocată într-un păr cu „stil mătură”. Dezastrul capilar i-a stricat complet vibe-ul și i-a declanșat o melodie dramatică, cerând ambulanța și internarea la Obregia. Fashion icon-ul a intrat în criză pentru o zi, dovedind că nimeni nu e imnun la o zi proastă la păr. Noroc că are simțul umorului și, sperăm, un balsam puternic.

Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei"

Dorian Popa a organizat cea mai secretă nuntă din showbiz. Una în care nici mireasa nu știa că vacanța din Maldive se va transforma într-o nuntă pe plajă. Noroc că Andreea este o femeie pregătită pentru orice situație și a avut în bagaj și o ținută albă, așa că ceremonia a fost una ca la carte. Chiar dacă a fost una discretă, pe plajă, departe de țară. Artistul s-a mișcat repede: logodna după un an de relație și nunta după două luni. Rămâne misterul: va urma în țară o petrecere la nivelul lui Dorian?

Jorge are o metodă radical de sinceră de a-și proteja copiii de droguri! Artistul aplică terapia șocului și le arată copiilor, inclusiv mezinului, imagini dureroase cu dependenți, considerând asta cea mai eficientă lecție de prevenție. „Le impun frică. Să le fie frică”, a spus Jorge la emisiunea ”Dincolo de copertă”. Deși unii părinți ar ridica din sprâncene, artistul este convins că frica e uneori cea mai puternică barieră împotriva tentațiilor.

5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Arta iese din galerii - tineri artiști români, expuși într-un mall din Capitală. Alexandru Rădvan, curatorul expoziției „Young Blood”: „Arta nu e ceva ce trebuie băgat pe gât. Are doar nevoie de puțin spațiu”
Interviu
Știri România 19:00
Arta iese din galerii – tineri artiști români, expuși într-un mall din Capitală. Alexandru Rădvan, curatorul expoziției „Young Blood”: „Arta nu e ceva ce trebuie băgat pe gât. Are doar nevoie de puțin spațiu”
Peste 20.000 de gospodării au rămas fără curent după codul roșu de vreme rea. Bogdan Ivan: „Ploaia și vântul au dus la avarii”
Știri România 18:44
Peste 20.000 de gospodării au rămas fără curent după codul roșu de vreme rea. Bogdan Ivan: „Ploaia și vântul au dus la avarii”
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Stiri Mondene 18:26
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Adevărul despre prietenia dintre Dan Negru și Dorian Popa: „Mă bucur că a luat-o pe drumul ăsta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:17
Adevărul despre prietenia dintre Dan Negru și Dorian Popa: „Mă bucur că a luat-o pe drumul ăsta”
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 17:41
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
