În urmă cu doar câteva zile, se pare că Delia Matache a mers la saună, însă urmările nu au fost cele mai plăcute pentru artiste. Astfel că a decis să le arate fanilor de pe TikTok ce a pățit.

Clipul video pe care vedeta de la Antena 1 l-a postat în mediul online s-a viralizat rapid și a adunat peste un milion de vizualizări și aproape 700 de comentarii.

„Doamne, ce mi-aș dori în momentul de față să vină salvarea să mă ia pe sus, în cămașă de forță. 7-8 inși de pe ambulanță, să mă bage direct pe pat, să mă ducă la numărul 9, la Obregia. Să mă interneze vreo 25 de ani, să mă uite pe acolo, să nu mă mai știe nimeni”, este fundalul audio pe care Delia Matache l-a ales pentru videoclipul de pe TikTok.

Iar în descrierea acestuia artista a scris: „E bună și sauna la ceva. Dar nu la păr”!

Astfel, Delia Matache a vrut să le arate internauților că părul ei nu stă deloc așa cum trebuie după ce a mers la sală. În clipul video, celebra cântăreață folosește peria pentru a-și aranja părul, însă la un moment dat aceasta se rupe.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Dacă unii au lăudat-o pe vedetă pentru cum arată nemachiată, alții au lansat fel și fel de teorii despre starea în care se află artista.

„E așa frumoasă fără machiaj și lentile de contact. Mie mi-e așa dragă”, „Pentru cei care râdeți… Delia este în depresie de foarte multă vreme și nu este nimic de râs aici. Eu o îmbrățișez cu drag și sper să se regăsească într-o zi”, „Doamne, puneți mila pe ea. Și cine râde de ea să zică Doamne ferește. Nu-i de râs și de plâns. Săraca, ai grijă Doamne de ea”, „Delia, ăștia cred că ești în depresie. Au umplut Faecbook-ul de așa ceva”, „Ești superbă” și „Te iubim, Delia” au fost doar câteva dintre sutele de mesaje pe care le-a primit cântăreața.

