Dorian Popa a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu iubita sa, Andreea, într-o ceremonie discretă pe plajă, departe de țară. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, Luminița Popa, care a dezvăluit că viitoarea sa noră a fost surprinsă complet de gestul romantic.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa, pentru Spynews.ro.

Cei doi formează un cuplu de puțin timp, însă iubirea lor a fost suficient de puternică pentru a merge rapid spre căsătorie. Andreea, studentă la Medicină, nu se aștepta ca vacanța în Maldive să se transforme într-o nuntă, iar imaginile postate de Dorian pe Instagram au surprins cadre romantice și momente emoționante.

Mama lui Dorian Popa nu se amestecă în deciziile fiului ei

Mama cântărețului a spus că nu s-a implicat în planurile fiului său, considerând că Dorian este suficient de matur pentru a lua decizii importante, dar îl susține necondiționat și se bucură pentru fericirea lui și a Andreei.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a mai declarat mama artistului.

Rămâne de văzut dacă după întoarcerea în România va urma și o petrecere de nuntă, însă, dacă va avea loc, mama artistului promite că va fi prezentă cu mare bucurie. „Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor”, a mai declarat mama lui Dorian Popa.

