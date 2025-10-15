Minodora trăiește o viață ca de regină. Nu spală, nu calcă și nu face curățenie în casă. Totul pentru a-și păstra mâinile fine și imaginea impecabilă. E foarte atentă la aspectul pielii și preferă să nu intre în contact cu substanțe care ar putea să o afecteze. Partea cea mai bună? Soțul ei este de acord cu totul, o tratează ca pe o prințesă și se asigură că nu îi lipește nimic.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, înapoi la oraș. După o vară petrecută la Șușani, în locul natal al Adelei, familia Vâlcan-Popescu a pus lacătul pe poarta de la țară și s-au întors în Capitală. Vara este pentru sănătate la țară, iar restul anului pentru învățat la oraș. Planul pe termen lung? Șușaniul rămâne locul ideal de pensionare, iar casa de vacanță așteaptă cu nerăbdare să devină reședința principală peste câțiva ani.

    Dylan, fiul Nadiei Comăneci, a ales să nu devină gimnast. Motivul? Presiunea de a fi urmașul unei zeițe care a făcut istorie la Montreal. „Tu ai făcut istorie la 14 ani, eu ce vrei să fac?” i-ar fi spus mamei sale. Așa că tânărul de 19 ani își urmează propriile pasiuni, demonstrând că uneori cel mai greu echilibru este cel dintre a fi copilul Nadiei și a fi tu însuți. A ales să nu fie următorul Comăneci, ci primul Dylan. O decizie pentru care, fără îndoială, a primit un 10.

    „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
    Recomandări
    „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

    Doina Teodoru a găsit iar iubirea! Surpriză…e tot la bucătărie. Actrița a fost văzută în tandrețuri cu Gabriel Dima, patron de restaurant. Iar cea mai amuzantă coincidență? Noul bărbat este sosia fostului ei iubit. Se pare că după Cătălin Scărlătescu, Doina a rămas fidelă unui tip anume: cel care știe să facă de mâncare. Cert este că actrița pare să fi lăsat în urmă trecutul și să-și fi găsit din nou zâmbetul, alături de noul bărbat din viața ei.

    Valentina Pelinel și Cristi Borcea au un parteneriat perfect la creșterea copiilor. El se ocupă de distracție, ea de teme și citit. Așa funcționează echilibrul în familia Pelinel- Borcea. Valentina a povestit la emisiunea „Dincolo de copertă” că soțul ei este un tată implicat, dar ceva mai permisiv. Cu 9 copii, Cristi Borcea și-a perfecționat tehnica: e cel mai cool tată, până când trebuie să pună piciorul în prag. O echipă învingătoare, unde polițiștii buni și răi își schimbă uniformele după nevoie.

      Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
      ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
      Urmărește cel mai nou VIDEO
      Comentează
      Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
      Comentează

      Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

      Parteneri
      Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
      Viva.ro
      Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
      „E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
      Unica.ro
      „E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
      Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
      Elle.ro
      Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
      gsp
      Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
      GSP.RO
      Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
      O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
      GSP.RO
      O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
      Parteneri
      Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
      Libertateapentrufemei.ro
      Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
      Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
      Avantaje.ro
      Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
      Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
      Tvmania.ro
      Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

      Alte știri

      Orașul din România unde Stihl a deschis o nouă fabrică unde vor lucra 700 de oameni
      Știri România 17:29
      Orașul din România unde Stihl a deschis o nouă fabrică unde vor lucra 700 de oameni
      Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
      Știri România 16:22
      Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
      Parteneri
      Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
      Adevarul.ro
      Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
      Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
      Fanatik.ro
      Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
      Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
      Financiarul.ro
      Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
      Superliga.ro (P)
      Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
      Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
      Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
      Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
      Parteneri
      Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
      Elle.ro
      Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
      Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
      Unica.ro
      Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
      Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
      Viva.ro
      Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

      Monden

      Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
      Stiri Mondene 17:26
      Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
      Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei
      Stiri Mondene 17:15
      Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei
      Parteneri
      EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
      TVMania.ro
      EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
      Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
      ObservatorNews.ro
      Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
      E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
      Libertateapentrufemei.ro
      E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
      Parteneri
      „Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
      GSP.ro
      „Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
      O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
      GSP.ro
      O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
      Parteneri
      A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
      Mediafax.ro
      A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
      Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
      StirileKanalD.ro
      Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
      Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
      Wowbiz.ro
      Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
      Promo
      Zâmbet impecabil la orice vârstă!
      Advertorial
      Zâmbet impecabil la orice vârstă!
      Descoperă secretul unei case de vis
      Advertorial
      Descoperă secretul unei case de vis
      Parteneri
      Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
      Wowbiz.ro
      Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
      Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
      Redactia.ro
      Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
      A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
      KanalD.ro
      A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor

      Politic

      Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
      Analiză
      Politică 16:00
      Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
      PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
      Exclusiv
      Politică 14 oct.
      PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
      Parteneri
      Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
      Spotmedia.ro
      Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
      Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
      Fanatik.ro
      Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
      Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”
      Spotmedia.ro
      Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”