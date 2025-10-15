Minodora trăiește o viață ca de regină. Nu spală, nu calcă și nu face curățenie în casă. Totul pentru a-și păstra mâinile fine și imaginea impecabilă. E foarte atentă la aspectul pielii și preferă să nu intre în contact cu substanțe care ar putea să o afecteze. Partea cea mai bună? Soțul ei este de acord cu totul, o tratează ca pe o prințesă și se asigură că nu îi lipește nimic.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, înapoi la oraș. După o vară petrecută la Șușani, în locul natal al Adelei, familia Vâlcan-Popescu a pus lacătul pe poarta de la țară și s-au întors în Capitală. Vara este pentru sănătate la țară, iar restul anului pentru învățat la oraș. Planul pe termen lung? Șușaniul rămâne locul ideal de pensionare, iar casa de vacanță așteaptă cu nerăbdare să devină reședința principală peste câțiva ani.

Dylan, fiul Nadiei Comăneci, a ales să nu devină gimnast. Motivul? Presiunea de a fi urmașul unei zeițe care a făcut istorie la Montreal. „Tu ai făcut istorie la 14 ani, eu ce vrei să fac?” i-ar fi spus mamei sale. Așa că tânărul de 19 ani își urmează propriile pasiuni, demonstrând că uneori cel mai greu echilibru este cel dintre a fi copilul Nadiei și a fi tu însuți. A ales să nu fie următorul Comăneci, ci primul Dylan. O decizie pentru care, fără îndoială, a primit un 10.

Doina Teodoru a găsit iar iubirea! Surpriză…e tot la bucătărie. Actrița a fost văzută în tandrețuri cu Gabriel Dima, patron de restaurant. Iar cea mai amuzantă coincidență? Noul bărbat este sosia fostului ei iubit. Se pare că după Cătălin Scărlătescu, Doina a rămas fidelă unui tip anume: cel care știe să facă de mâncare. Cert este că actrița pare să fi lăsat în urmă trecutul și să-și fi găsit din nou zâmbetul, alături de noul bărbat din viața ei.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au un parteneriat perfect la creșterea copiilor. El se ocupă de distracție, ea de teme și citit. Așa funcționează echilibrul în familia Pelinel- Borcea. Valentina a povestit la emisiunea „Dincolo de copertă” că soțul ei este un tată implicat, dar ceva mai permisiv. Cu 9 copii, Cristi Borcea și-a perfecționat tehnica: e cel mai cool tată, până când trebuie să pună piciorul în prag. O echipă învingătoare, unde polițiștii buni și răi își schimbă uniformele după nevoie.

