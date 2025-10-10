După ce Cătălin Scărlătescu și-a refăcut viața amoroasă, se pare că nici Doina Teodoru nu a rămas mult timp singură. Actrița a fost surprinsă în ipostaze tandre cu un alt bărbat, iar imaginile obținute de Cancan.ro arată că pasiunea dintre cei doi este mai mult decât evidentă.

Potrivit sursei citate, Doina Teodoru a fost văzută îmbrățișându-se afectuos, în plină zi, cu Gabriel Dima – patronul unui restaurant din Floreasca. Cei care i-au zărit spun că între ei părea să fie o chimie puternică, iar gesturile tandre nu lăsau loc de interpretări.

Interesant este că Gabriel Dima ar avea chiar un aer similar cu fostul iubit al actriței, celebrul chef Cătălin Scărlătescu, ceea ce i-a făcut pe mulți să glumească pe seama faptului că „Doina tot de bucătari se ține”.

Deși părea preocupată să nu fie observată în timpul momentelor de apropiere, Doina Teodoru nu a reușit să treacă neobservată – mai ales cu un fes roșu pe cap, care a atras toate privirile. Cert este că actrița pare să fi lăsat în urmă trecutul și să-și fi găsit din nou zâmbetul, alături de noul bărbat din viața ei.

Ce mesaje a primit Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

O admiratoare i-a scris: „Felicitări pentru tot ceea ce faceți, sunteți extrem de talentată. Felicitări pentru decizia luată, știu că nu este treaba mea, dar așteptam de mult să luați acea decizie. Sunteți frumoasă, fină, delicată, meritați tot ce este mai bun și mai frumos pe lume!”. Doina Teodoru a ales să răspundă discret, cu un emoticon cu inimioare, semn că a apreciat comentariul.

Fanii continuă să-i fie aproape, iar actrița a primit mai multe mesaje cu referire la Cătălin Scărlătescu. „Ești minunată! Decizia pe care ai luat-o este una înțeleaptă. Trăim doar o dată și fiecare om merită să fie fericit! Îți doresc multă sănătate și noroc!”, „Ești frumoasă, deșteaptă, iar ce e mai frumos în viața ta abia acum începe să vină. Nimic nu este întâmplător”, „Poate, în sfârșit, ai înțeles că ai fost într-un „love bombing” prelungit și că, după discard, ai văzut monstrul narcisic în toată splendoarea sa mocirloasă”, au fost câteva dintre mesajele primite de Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru

După o relație care a durat mai bine de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar celebrul bucătar se pare că iubește, de câteva luni, o altă femeie.

Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.

