Cunoscută drept una dintre cele mai populare și apreciate interprete de muzică de petrecere din România, Minodora a spus că trăiește o viață ca de regină. De când a pășit în lumea artistică, interpreta nu s-a mai implicat în activitățile casnice.

Minodora e regină în casă

Artista este căsătorită cu Liviu, bărbatul pe care îl alintă „Papi”, cel care se asigură că totul este pe placul ei. Invitată în podcastul lui Jorge, Minodora a recunoscut că nu se ocupă de niciuna dintre treburile din gospodărie: nu spală, nu calcă, nu face curățenie.

Mai mult decât atât, soțul ei o tratează ca pe o adevărată prințesă, pregătindu-i în fiecare dimineață cafeaua, sucul proaspăt de portocale și micul-dejun. „Minodora nu face nimic. Eu dimineața când mă trezesc am pregătită cafeluța, fresh-ul de portocale, micul-dejun. De 25 de ani de când am început să fac bani. Nu am călcat haine în viața mea, nu că nu știu să calc, dar nici nu mă interesează vreodată ideea de a face lucrul ăsta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a declarat cântăreața.

Vedeta a explicat că evită activitățile casnice pentru a-și proteja mâinile și pentru a-și păstra imaginea îngrijită. Ea este foarte atentă la aspectul pielii și preferă să nu intre în contact cu substanțe care ar putea să o afecteze. În plus, programul său încărcat nu i-ar permite oricum să se ocupe de gospodărie.

„Hai să o luăm cinstit. Eu am emisiuni lunea, miercurea, vinerea, te cheamă o ceva, trebuie să te duci pe ușă. Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă… Eu vreau să am mâinile cum trebuie”, a mai declarat Minodora.

Căsnicia fericită a Minodorei

Minodora și soțul ei Liviu au împlinit 21 de ani de relație, una dintre cele mai admirate și solide. Artista a dezvăluit recent care este secretul căsniciei sale și ce înseamnă soțul pentru ea.

„Țin foarte mult la Papi, este foarte important pentru mine, este echilibrul meu, pentru că el e mai pașnic, e diplomat, îmi spune și mie să fiu mai diplomată. Întotdeauna pe dreptatea mea pierd. Cu răbdarea treci marea! Îl iubesc mult pe Papi! Noi ne iubim ca în prima zi! Există aceleași sentimente, îl iubesc la fel de mult, îl pup la fel de mult”, a declarat Minodora, la „Viața fără filtru”.

