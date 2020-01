De Florian Gheorghe,

Momentul din 2015 în care Gabriel Cotabiță a intrat în comă a fost unul dureros în showbiz-ul românesc, iar revenirea lui completă a fost privită ca un miracol. Se pare că artistul chiar are o stea norocoasă, întrucât acela nu a fost primul moment în care a fentat moartea. S-a mai întâmplat o dată la Revoluție, când artistul, alături de Octavian Ursulescu și de Ileana Șipoteanu, au fost implicați într-un accident serios de mașină. Atunci, cei trei au fost la un pas să-și piardă viețile, eveniment pe care nu-l pot uita nici acum, la 30 de ani distanță: ”Mașina a fost serios avariată pe ambele părți laterale. Vedeam de la Bacău spre București și m-am angajat într-o depășire riscantă, în pantă, pe fondul ceții dense. Și astăzi mă mir cum am reușit să trec printre ambele mașini fără să fim striviți. Am avut îngeri, eu fiind șoferul, Gabriel Cotabiță și Ileana Șipoteanu pasageri”, își aduce aminte Octavian Ursulescu despre momentul miraculos, de cumpănă, în care viața sa și a acelora de care era responsabil, a fost în pericol.

Gabriel Cotabiță (stânga) și Octavian Ursulescu (dreapta), o prietenie ce datează din anii ’80

“Soția lui Cotabiță era disperată”

Deși au trecut trei decenii de atunci, evenimentul a rămas viu în amintirea lui Tavi Ursulescu, exact ca și cum s-ar fi întâmplat ieri: ”S-a întâmplat când Revoluția a izbucnit. Ne întorceam de la două spectacole, la Bacău, apoi Panciu. Cotabiță tot suna de la telefoane publice, soția sa era disperată, de la Universitate se auzeau împușcături, începuse zarva. Până să plecăm, am dat o fugă la celebra Avicola Bacău, unde-l cunoșteam pe dom director Plăcintă, un om senzațional. Așa era în acei ani, te descurcai cum puteai. Am umplut biata mea Dacia cu imenși curcani, de, vremurile erau grele. Eram patru pasageri, plus bagaje, plus câteva canister, căci am mai luat și vin de la Panciu. Responsabilul de la cramă a rămas dezamăgit, căci nu aveam la noi decât două canistre. Ar fi vrut să ne dea tone de vin. Mașina era plină ochi, poate și asta a fost un noroc când ne-am atins de ambele mașini, mai toți erau căptușiți cu bagaje”, și-a amintit Octavian Ursulescu.

