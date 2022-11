Pe vremea când era concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Carmen Negoiță anunțase că primise inelul de logodnă din partea iubitului ei. „Mi-a dat o cutie mare cu un cadou de ziua mea. Am deschis vreo 7 cutiuțe de diferite mărimi și la final a rămas o cutie mică, roșie, și în ea era inelul. Mi-a zis: «Vrei să fii iubita mea toată viața?». Sunt foarte fericită în plan personal“, le mărturisea aceasta colegelor ei.

Un an a durat povestea lor de iubire, căci au ajuns la despărțire, iar Carmen Negoiță spune acum că unele lucruri din viața ei nu sunt permanente. „Viața e frumoasă oricum, evenimentele vin și pleacă, anumite lucruri nu sunt permanente. Lucrurile se întâmplă în viața noastră ca să ne dăm seama de anumite situații, să ne modelăm”, a explicat vedeta, care a și mărturisit că nu a fost chiar pe punctul de a se căsători cu Cătălin Boboc.

„Măi, pe punctul, chiar pe punctul ăla nu am fost niciodată! A fost o propunere, a fost o discuție, dar nu am pus-o la planificare, la next level. Momentan, nu mă grăbesc”.

Întrebată ce nu suportă la un bărbat, ea a dezvăluit: „Am un lucru pe care nu-l suport, minciuna! Mă enervează cel mai tare! Doi la mână, e furia! Eu sunt o persoană impulsivă și am nevoie de un bărbat care să mă calmeze, nu să-mi ridice mingea la fileu să încep să bat! Și asta cu minciuna e de mult!”

„Pe măsură ce știi ce vrei, ești sigură pe tine, nu mai accepți multe lucruri. Îți dorești pe cineva care să te ridice, să te ajute, să fie partener egal cu tine, dacă găsești pe cineva care te seacă de energie, atunci e cam complicat. Eu ca femeie sunt extrem de tolerantă, dar am și eu mici pitici pe care nu-i tolerez! Când mi se pune pata neagră, s-a terminat!

După toate aceste experiențe, am încercat să fac o introspecție cu mine, să mă analizez, unde sunt atât de intolerantă, atât de drastică. Mi se pare că de multe ori dăm vina pe cei din jur, dar trebuie să ne mai uităm și la noi. E ideea aia de a reuși să comunici unul cu celălalt într-o manieră în care să stabilești niște limite, priorități, să descoperi ce-și dorește unul de la celălalt, nu să descoperi pe parcurs și să te lovești, să te ciocnești”, a mai spus ea pentru click.ro.

