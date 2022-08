De aproape un an, Carmen Negoiță era într-o relație cu Cătălin Boboc, care o și ceruse în căsătorie. Cristina Șișcanu are o nouă emisiune la Metropola TV, iar prima ei invitată a fost chiar celebra influenceriță. Carmen a anunțat că este singură și că povestea de dragoste cu iubitul politician a ajuns la final.

„Cristina Șișcanu: Stai un pic, eu credeam că o să-mi împărtășești «vai, ce frumos a fost, pe unde am fost, ce-am făcut, ce-am mâncat, ce-am văzut…».

Carmen Negoiță: Da, nu am foarte multe ce să-ți povestesc, pentru că practic cred că am fi stat două zile… Am mers 2.000 de kilometri, ca să…

Cristina Șișcanu: Ați plecat pe Coasta de Azur și spun ați plecat, pentru că ai plecat cu iubitul tău.

Carmen Negoiță: Da, fostul.

Cristina Șișcanu: Stai un pic. Cum?!

Carmen Negoiță: Da, pentru că, de când ne-am întors, s-a terminat toată această…

Cristina Șișcanu: Stai. Ați plecat pe Coasta de Azur, deci trebuie să luăm în calcul faptul că nu mai trebuie să mergem pe Coasta de Azur cu partenerul, că acolo se termină totul.

Carmen Negoiță: Nu, Doamne ferește, nu, locația este superbă. Nu, trebuie doar să nu mergeți cu partenerul nepotrivit”, e dialogul dintre Carmen Negoiță și Cristina Șișcanu, în noua emisiune a soției lui Mădălin Ionescu.

Carmen Negoiță era logodită cu Cătălin Boboc

Pe vremea când era concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Carmen Negoiță anunțase că primise inelul de logodnă din partea iubitului ei.

„Mi-a dat o cutie mare cu un cadou de ziua mea. Am deschis vreo 7 cutiuțe de diferite mărimi și la final a rămas o cutie mică, roșie, și în ea era inelul. Mi-a zis: «Vrei să fii iubita mea toată viața?». Sunt foarte fericită în plan personal“, le-a mărturisit aceasta colegelor ei.

Atunci, în fața juraților de la „Bravo, ai stil!”, influencerița a făcut mărturisiri despre primul ei mariaj, cel cu Ionuț Negoiță, de care a divorțat după 11 ani de căsnicie. „În căsnicia asta nu o să mai tărăgănez 11 ani. În prima căsnicie, dacă era să divorțez, trebuia să divorțez după primii doi ani! Am rămas într-o indiferență, așa! După ce am divorțat m-am redescoperit pe mine”, a spus Carmen Negoiță, la Kanal D.

