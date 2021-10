Ce se întâmplă cu averea lui Alin Oprea. Artistul a făcut anunțul despre procesul de partaj cu Larisa: „Va mai dura”

Se știe că pe parcursul procesului de divorț, Alin Oprea nu a mai locuit în vila familiei, și, mai mult decât atât, nu a mai avut dreptul să retragă bani din conturile bancare comune, căci fosta soție, Larisa, a devenit administrator principal peste bunurile și finanțele lor, până la finalizarea partajului.

Acum, cântărețul a anunțat într-un interviu pentru impact.ro că mai durează până când totul se va încheia între ei. „Legat de procesul de partaj, va mai dura probabil o perioadă până să înceapă. Totul este pregătit, așteptăm doar programarea din partea instanței de judecată.

Am realizat că toate aceste proceduri juridice vor dura ceva timp. Sincer, pentru a trăi liniștit și a nu mai fi afectat, am hotărât să mă detașez cât de mult de aceste probleme. Este strict treaba avocaților mei, care sunt foarte buni și în care am toată încrederea”, a spus el.

„După cum se știe, eu am luat-o de la zero și lucrurile, după un an de la «măcel», merg foarte bine pe toate planurile. Prefer să mă focalizez pe ceea ce am eu de realizat în plan personal și profesional. Să trăiesc o viață frumoasă, departe de «zgomotul problemelor» și de «poluarea emoțională»”, adaugă artistul.

Are o relație de doi ani cu Medana

Recent, Alin Oprea și iubita lui s-au logodit, după doi ani de relație. Anunțul a fost făcut în mediul online, acolo unde aceștia și-au schimbat statusul. Prietenii virtuali le-au transmis sute de mesaje în care le-au urat să fie fericiți. „Tocmai s-au împlinit 2 ani de la momentul care urma să-mi schimbe total viața, de la momentul în care am început să înțeleg ce înseamnă cu adevărat iubirea, respectul și demnitatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Da, s-au împlinit 2 ani de la prima întâlnire aparent întâmplătoare cu iubita mea, Medana, un moment magic în care am simțit amândoi acea chemare pe care o așteptam de o viață. Am surprins-o cu 1.500 de trandafiri”, a declarat Alin Oprea la Antena Stars, în luna iulie a acestui an.

