Un mic-dejun de ziua lui, transformat în motiv de concediere

Angajatul a venit la serviciu, în ziua aniversării sale, cu mai multe tăvi de produse de patiserie pentru colegi. Valoarea totală a produselor depășea 68 de euro. Era vorba despre croasante mari și mici, cornuri și napolitane cu ciocolată.

Produsele au fost distribuite în jurul orei 8 dimineața și au fost retrase înainte de sosirea clienților. Mai târziu, spre mijlocul dimineții, angajatul a decis să cumpere din nou produse de patiserie direct din supermarketul în care lucra.

De ce a spus compania că a fost o „abatere foarte gravă”

Problema a apărut în momentul plății. Conform relatării, i-a fost trecută pe bon o singură tavă, iar angajatul nu a folosit nici măcar codul de reducere destinat personalului. La aproximativ o lună după acest episod, compania a decis să îl concedieze.

Firma a invocat o clauză din contractul de muncă, potrivit căreia: „Consumul, însușirea sau folosirea în interes personal a oricăror obiecte sau bunuri aparținând companiei, precum și consumul oricărui aliment sau băutură în afara zonei de pauză constituie abatere foarte gravă, sancționabilă cu concedierea”.

Instanța a decis: concediere nejustificată

Angajatul a contestat decizia în instanță, considerând concedierea abuzivă. Judecătorii i-au dat dreptate și au stabilit că desfacerea contractului a fost nejustificată. Sentința obligă compania să plătească despăgubiri în valoare de 105.716,09 euro, decizie confirmată ulterior de Tribunalul Superior de Justiție din Galicia.

Potrivit explicațiilor oferite de surse juridice consultate de Diario SUR, instanța a considerat că nu a existat un prejudiciu economic real pentru companie și nici intenție de fraudă.

Judecătorii au reținut că situația a fost rezultatul „unei erori combinate între nota întocmită de secția de patiserie și neatenția angajatului”, care a plătit suma trecută pe bon. Mai mult, acesta a achitat diferența imediat ce a realizat greșeala și a trimis un e-mail prin care a exonerat de răspundere responsabila de la patiserie.

