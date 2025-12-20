Rețete de fursecuri de Crăciun

Fursecurile de Crăciun sunt printre cele mai îndrăgite deserturi ale sezonului, nu doar pentru gustul lor, ci și pentru atmosfera pe care o creează în jurul pregătirii. În multe familii, coacerea fursecurilor a devenit un ritual care marchează începutul sărbătorilor. Casa începe să miroasă a unt, vanilie, scorțișoară sau portocale, iar cei mari și cei mici se adună în jurul mesei pentru a decupa, modela sau decora.

Fursecurile de Crăciun pot fi fragede și sfărâmicioase, din aluaturi cu unt sau untură, pot fi crocante, aromate cu ghimbir, scorțișoară ori cuișoare. Diversitatea lor este foarte mare, fiecare familie având rețetele preferate.

Iată câteva rețete de fursecuri de Crăciun din care să te inspiri și anul acesta:

Fursecuri steluțe pentru masa de Crăciun

250 g unt

250 g făină

140 g zahăr pudră vanilat

140 g migdale

1 gălbenuș de ou

40 g ciocolată rasă

1 lămâie

1 vârf de cuțit de scorțișoară

4-6 cuișoare pisate

puțină sare

puțin unt pentru uns tava

puțină făină pentru suprafața de lucru puțin

zahăr pudră pentru ornat

Mod de preparare:

Migdalele se pun în apă fierbinte și se lasă pe foc câteva minute (până se decojesc ușor), iar apoi migdalele decojite se mărunțesc.

Se frământă un aluat din unt, făină, zahăr pudră vanilat, migdalele mărunțite, gălbenușul de ou, ciocolata rasă, coaja rasă și zeama de la o lămâie, scorțișoară, cuișoarele pisate și puțină sare. Aluatul se lasă să se odihnească la rece aproximativ 1 oră.

Pe o suprafață plană presărată cu făină, se întinde câte o foaie de aluat de aproximativ 1/2 cm grosime pe care o tăiem cu forma de stea. Steluțele se așază distanțate într-o tavă unsă cu unt și se pun la cuptor. Când sunt gata, se iau imediat din tavă și se lasă să se răcească. Se pudrează opțional cu zahăr și se servesc.

Fursecuri de Crăciun cu nucă şi gem

Ingrediente

115 gr unt la temperatura camerei

50 gr zahăr

1 plic zahăr vanilat

1 linguriţă aromă vanilie

1 ou

130 gr făină

1/2 linguriţă sare

80 gr nuci măcinate

gem de prune/ vişine/zmeură

Mod de preparare

Untul se amestecă cu zahărul, aroma de vanilie şi plicul de zahăr vanilat şi se bate cu mixerul până devine pufos, 2-3 minute. Apoi se adaugă gălbenuşul.

Făina se amestecă cu sarea şi se încorporează cu aluatul din unt. Aluatul obţinut e unul moale. Acesta se acoperă cu folie de plastic şi se bagă la frigider pentru 60 min.

Nucile se pot coace într-o tavă cu hârtie de copt pentru 5-10 min. la 160C, pentru a le intensifica aroma. Apoi se zdrobesc.

După ce s-a scos din frigider, aluatul se modelează în biluţe de 2-3 cm. Acestea se rulează prin albuşul bătut uşor şi apoi se răstogolesc prin nuci şi se aşază în tava tapetată cu hârtie de copt. Faceţi cu ajutorul degetului mare o adâncitură în mijlocul biluţei pentru a fi loc pentru umplutură. Umpleţi cu 1/2 linguriţă de gem fiecare fursec şi băgaţi tava în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Lăsaţi fursecurile să se coacă pentru circa 12-15 minute.

Fursecuri de Crăciun cu untură

180 g untură de porc la temperatura camerei

120 g zahăr pudră cu aromă de vanilie

2 ouă mici

350 g făină albă

1 linguriță rasă praf de copt

Coaja rasă de la 1/2 lămâie

esență de vanilie/aromă după gust

Un praf mic de sare

Mod de preparare:

Pune untura moale într-un castron încăpător și încorporează, cu o spatulă sau un tel, zahărul pudră până când amestecul devine albicios și ușor spumos.

Adaugă ouăle, unul câte unul, amestecând bine după fiecare.

Într-un bol separat, cerne făina împreună cu praful de copt, sarea și coaja de lămâie și esența de vanilie sau aroma preferată.

Încorporează amestecul uscat treptat în cel umed, frământând ușor doar cât să se lege un aluat moale, nelipicios.

Formează biluțe mici pe care le aplatizezi ușor între palme, apoi pune-le pe o tavă tapetată cu hârtie. Dacă vrei, le poți tăia în diferite forme de Crăciun, steluțe, brăduți, clopoței.

Coace fursecurile în cuptorul preîncălzit la 170°C, cca 12-14 minute, doar până prind o nuanță aurie pe margini. Lasă-le să se răcească complet pentru a deveni fragede și sfărâmicioase. Apoi pudrează-le cu zahăr.

Fursecuri de Crăciun cu miere și scorțișoară

250 g făină

90 g unt la temperatura camerei

60 g zahăr brun

2 linguri miere

1 ou mediu

1 linguriță plină scorțișoară

1/2 linguriță ghimbir pudră

1 vârf cuțit bicarbonat alimentar

1 lingură lapte rece

Mod de preparare:

Freacă untul moale cu zahărul brun până când obții o cremă.

Adaugă mierea și oul bătut ușor, apoi amestecă până ai o compoziție omogenă.

Într-un alt vas, amestecă făina, scorțișoara, ghimbirul și bicarbonatul.

Încorporează treptat ingredientele uscate în compoziția de unt, alternând cu laptele, până se formează un aluat compact, elastic.

Înfășoară aluatul în folie alimentară și lasă-l la rece minimum 45 de minute.

Întinde apoi o foaie groasă de aproximativ 4-5 mm și decupează forme (stele, brăduți).

Transferă-le pe o tavă și coace-le la 175 de grade, timp de 10-12 minute, până devin ușor rumene pe margini.

Răcește-le bine înainte de a le depozita în cutii metalice.

Turtă dulce glazurată

Ingrediente:

250 g zahăr,

125 ml apă,

150 g + 330 g făină,

un ou,

o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu,

50 g unt,

puțină sare,

o linguriță de scorțișoară,

un sfert de linguriță de nucșoară,

un praf de cuișoare;

Pentru glazură: un albuș, 100 g zahăr, două linguri de apă fierbinte

Mod de preparare

Într-o oală se caramelizează zahărul, peste care se toarnă apa, apoi se pun mirodeniile (scorțișoară, nucșoară și cuișoare) și se amestecă bine. După ce s-a topit se adaugă 150 g făină și se amestecă, apoi se stinge focul și se lasă să se răcorească.

Într-un bol se pune restul de făină cu un praf de sare și bicarbonatul de sodiu, se amestecă puțin și se toarnă amestecul de caramel, oul și untul topit.

Se omogenizează toate ingredientele și se obține un aluat ușor lipicios. Din acest aluat se fac biluțe care se pun într-o tavă cu hârtie de copt și se dau la cuptor pentru un sfert de oră.

Glazura: se amestecă bine albușul cu zahărul și la sfârșit se pun cele două linguri de apă fierbinte. Turtele dulci se trec, reci, prin glazură și se așază pe un grătar.

Fursecuri de Crăciun cu nuci și stafide

Ingrediente

250 g unt

sare

o linguriță praf de copt

50 ml lapte

3 gălbenușuri

200 g zahăr pudră

un plic zahăr vanilat

150 g făină

100 g nucă măcinată

50 g nucă coaja

zeama de la o lămâie

50 g stafide

zahăr pudră

Mod de preparare:

Se cerne făina într-un bol mai mare și se adaugă praful de copt stins în laptele călduț. Se adaugă untul tăiat cubulețe, gălbenușurile, zahărul pudră, zahărul vanilat, coaja de lămâie, zeama de lămâie, nuca măcinată. Se omogenizează toate ingredientele și se obține o compoziție densă.

Se toarnă fursecurile cu poșul în tavă. Se presară stafide și nucă tăiată. Se coc la foc potrivit, până se rumenesc uşor, apoi se servesc ornate cu zahăr pudră sau scorțișoară.

Fursecuri de Crăciun cu nucă și glazură de ciocolată

200 g nucă măcinată

180 g făină

120 g unt rece

70 g zahăr pudră

1 gălbenuș

1 linguriță extract de rom

Un praf de sare

Pentru glazură:

120 g ciocolată neagră

1 linguriță ulei

Mod de preparare:

Taie untul rece în cubulețe și pune-l într-un bol împreună cu făina și sarea; frământă rapid cu degetele până apare o textură nisipoasă.

Adaugă nuca măcinată, zahărul pudră, gălbenușul și aroma de rom, apoi frământă scurt până obții un aluat compact.

Formează un cilindru din aluat, învelește-l în folie și pune-l la rece 30 de minute pentru întărire.

Taie rondele egale din cilindru, așază-le în tavă și coace-le la 180C timp de 12–15 minute, până devin ușor aurii. După preferințe, poți tăia steluțe, fulgi, brăduți.

Pentru glazură, topește ciocolata la bain-marie, adaugă uleiul și amestecă până devine fluidă.

După ce fursecurile s-au răcit complet, înmoaie pe jumătate fiecare biscuițel în ciocolata topită și pune-le pe hârtie până se solidifică glazura.

Fursecuri de Crăciun cu unt și fructe

250 gr fructe de pădure congelate

100 gr zahăr brun

200 gr unt

450 gr făină

2 ouă

un plic praf de copt

un praf de sare

esenţă vanilie

Într-un vas se mixează ouăle adăugând treptat zahărul tos, brun, sarea şi esenţa de vanilie. Făina se amestecă cu praful de copt şi apoi se cerne, iar untul se topeşte. Untul topit se adaugă peste amestecul de ouă şi zahăr, se pune făină şi se amestecă ingredientele.

Se adaugă fructele de pădure congelate şi se amestecă bine toată compoziţia. Aluatul obţinut se înveleşte într- o folie alimentară şi se dă la frigider timp de o oră. Se întinde pe masa de lucru o foaie de aluat şi se decupează cerculeţe, care se aşază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi se dau la cuptorul preîncălzit la 180 grade timp de 10 -15 minute. Se pudrează cu zahăr şi sunt gata de savurat.

Fursecuri cu portocală și migdale

Ingrediente :

200 g făină

80 g unt

50 g zahăr alb

1 ou

2 linguri suc de portocală

Coaja rasă de la 1 portocală mare

60 g migdale mărunțite grosier

1/2 plic praf de copt

Un praf de sare

Mod de preparare:

Freacă untul cu zahărul până capătă o textură cremoasă. Adaugă oul și bate-l în compoziție până se leagă uniform.

Încorporează sucul și coaja de portocală, apoi adaugă făina amestecată separat cu praful de copt și sarea.

Când aluatul începe să se formeze, adaugă migdalele și frământă doar câteva secunde, cât să se distribuie uniform.

Pune aluatul la frigider apx 20 de minute, apoi întinde-l și taie din el formele dorite.

Coace la 175C timp de 10–11 minute, până devin ușor rumene pe margine și se simte aroma de portocale.

Fursecuri cu fulgi de ciocolată

Fursecuri cu fulgi de ciocolată

Ingrediente

2 ouă

50 ml ulei

150 gr zahăr

300 gr făină

1 plic praf de copt

100 gr fulgi de ciocolată

Mod de preparare

Se bat bine ouăle cu zahărul, se toarnă treptat uleiul şi la final se adaugă făina amestecată cu praful de copt şi fulgii de ciocolată. Se ia cu linguriţa din aluat şi se pun fursecurile într‑o tavă neunsă. Se dau 10 minute la cuptor.

Sursă foto – Shutterstock.com

