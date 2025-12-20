Cuprins:
Rețete de fursecuri de Crăciun
Fursecurile de Crăciun sunt printre cele mai îndrăgite deserturi ale sezonului, nu doar pentru gustul lor, ci și pentru atmosfera pe care o creează în jurul pregătirii. În multe familii, coacerea fursecurilor a devenit un ritual care marchează începutul sărbătorilor. Casa începe să miroasă a unt, vanilie, scorțișoară sau portocale, iar cei mari și cei mici se adună în jurul mesei pentru a decupa, modela sau decora.
Fursecurile de Crăciun pot fi fragede și sfărâmicioase, din aluaturi cu unt sau untură, pot fi crocante, aromate cu ghimbir, scorțișoară ori cuișoare. Diversitatea lor este foarte mare, fiecare familie având rețetele preferate.
Iată câteva rețete de fursecuri de Crăciun din care să te inspiri și anul acesta:
Fursecuri steluțe pentru masa de Crăciun
- 250 g unt
- 250 g făină
- 140 g zahăr pudră vanilat
- 140 g migdale
- 1 gălbenuș de ou
- 40 g ciocolată rasă
- 1 lămâie
- 1 vârf de cuțit de scorțișoară
- 4-6 cuișoare pisate
- puțină sare
- puțin unt pentru uns tava
- puțină făină pentru suprafața de lucru puțin
- zahăr pudră pentru ornat
Mod de preparare:
Migdalele se pun în apă fierbinte și se lasă pe foc câteva minute (până se decojesc ușor), iar apoi migdalele decojite se mărunțesc.
Se frământă un aluat din unt, făină, zahăr pudră vanilat, migdalele mărunțite, gălbenușul de ou, ciocolata rasă, coaja rasă și zeama de la o lămâie, scorțișoară, cuișoarele pisate și puțină sare. Aluatul se lasă să se odihnească la rece aproximativ 1 oră.
Pe o suprafață plană presărată cu făină, se întinde câte o foaie de aluat de aproximativ 1/2 cm grosime pe care o tăiem cu forma de stea. Steluțele se așază distanțate într-o tavă unsă cu unt și se pun la cuptor. Când sunt gata, se iau imediat din tavă și se lasă să se răcească. Se pudrează opțional cu zahăr și se servesc.
Fursecuri de Crăciun cu nucă şi gem
Ingrediente
- 115 gr unt la temperatura camerei
- 50 gr zahăr
- 1 plic zahăr vanilat
- 1 linguriţă aromă vanilie
- 1 ou
- 130 gr făină
- 1/2 linguriţă sare
- 80 gr nuci măcinate
- gem de prune/ vişine/zmeură
Mod de preparare
Untul se amestecă cu zahărul, aroma de vanilie şi plicul de zahăr vanilat şi se bate cu mixerul până devine pufos, 2-3 minute. Apoi se adaugă gălbenuşul.
Făina se amestecă cu sarea şi se încorporează cu aluatul din unt. Aluatul obţinut e unul moale. Acesta se acoperă cu folie de plastic şi se bagă la frigider pentru 60 min.
Nucile se pot coace într-o tavă cu hârtie de copt pentru 5-10 min. la 160C, pentru a le intensifica aroma. Apoi se zdrobesc.
După ce s-a scos din frigider, aluatul se modelează în biluţe de 2-3 cm. Acestea se rulează prin albuşul bătut uşor şi apoi se răstogolesc prin nuci şi se aşază în tava tapetată cu hârtie de copt. Faceţi cu ajutorul degetului mare o adâncitură în mijlocul biluţei pentru a fi loc pentru umplutură. Umpleţi cu 1/2 linguriţă de gem fiecare fursec şi băgaţi tava în cuptorul preîncălzit la 180°C.
Lăsaţi fursecurile să se coacă pentru circa 12-15 minute.
Fursecuri de Crăciun cu untură
- 180 g untură de porc la temperatura camerei
- 120 g zahăr pudră cu aromă de vanilie
- 2 ouă mici
- 350 g făină albă
- 1 linguriță rasă praf de copt
- Coaja rasă de la 1/2 lămâie
- esență de vanilie/aromă după gust
- Un praf mic de sare
Mod de preparare:
Pune untura moale într-un castron încăpător și încorporează, cu o spatulă sau un tel, zahărul pudră până când amestecul devine albicios și ușor spumos.
Adaugă ouăle, unul câte unul, amestecând bine după fiecare.
Într-un bol separat, cerne făina împreună cu praful de copt, sarea și coaja de lămâie și esența de vanilie sau aroma preferată.
Încorporează amestecul uscat treptat în cel umed, frământând ușor doar cât să se lege un aluat moale, nelipicios.
Formează biluțe mici pe care le aplatizezi ușor între palme, apoi pune-le pe o tavă tapetată cu hârtie. Dacă vrei, le poți tăia în diferite forme de Crăciun, steluțe, brăduți, clopoței.
Coace fursecurile în cuptorul preîncălzit la 170°C, cca 12-14 minute, doar până prind o nuanță aurie pe margini. Lasă-le să se răcească complet pentru a deveni fragede și sfărâmicioase. Apoi pudrează-le cu zahăr.
Fursecuri de Crăciun cu miere și scorțișoară
- 250 g făină
- 90 g unt la temperatura camerei
- 60 g zahăr brun
- 2 linguri miere
- 1 ou mediu
- 1 linguriță plină scorțișoară
- 1/2 linguriță ghimbir pudră
- 1 vârf cuțit bicarbonat alimentar
- 1 lingură lapte rece
Mod de preparare:
Freacă untul moale cu zahărul brun până când obții o cremă.
Adaugă mierea și oul bătut ușor, apoi amestecă până ai o compoziție omogenă.
Într-un alt vas, amestecă făina, scorțișoara, ghimbirul și bicarbonatul.
Încorporează treptat ingredientele uscate în compoziția de unt, alternând cu laptele, până se formează un aluat compact, elastic.
Înfășoară aluatul în folie alimentară și lasă-l la rece minimum 45 de minute.
Întinde apoi o foaie groasă de aproximativ 4-5 mm și decupează forme (stele, brăduți).
Transferă-le pe o tavă și coace-le la 175 de grade, timp de 10-12 minute, până devin ușor rumene pe margini.
Răcește-le bine înainte de a le depozita în cutii metalice.
Turtă dulce glazurată
Ingrediente:
- 250 g zahăr,
- 125 ml apă,
- 150 g + 330 g făină,
- un ou,
- o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu,
- 50 g unt,
- puțină sare,
- o linguriță de scorțișoară,
- un sfert de linguriță de nucșoară,
- un praf de cuișoare;
- Pentru glazură: un albuș, 100 g zahăr, două linguri de apă fierbinte
Mod de preparare
Într-o oală se caramelizează zahărul, peste care se toarnă apa, apoi se pun mirodeniile (scorțișoară, nucșoară și cuișoare) și se amestecă bine. După ce s-a topit se adaugă 150 g făină și se amestecă, apoi se stinge focul și se lasă să se răcorească.
Într-un bol se pune restul de făină cu un praf de sare și bicarbonatul de sodiu, se amestecă puțin și se toarnă amestecul de caramel, oul și untul topit.
Se omogenizează toate ingredientele și se obține un aluat ușor lipicios. Din acest aluat se fac biluțe care se pun într-o tavă cu hârtie de copt și se dau la cuptor pentru un sfert de oră.
Glazura: se amestecă bine albușul cu zahărul și la sfârșit se pun cele două linguri de apă fierbinte. Turtele dulci se trec, reci, prin glazură și se așază pe un grătar.
Fursecuri de Crăciun cu nuci și stafide
Ingrediente
- 250 g unt
- sare
- o linguriță praf de copt
- 50 ml lapte
- 3 gălbenușuri
- 200 g zahăr pudră
- un plic zahăr vanilat
- 150 g făină
- 100 g nucă măcinată
- 50 g nucă coaja
- zeama de la o lămâie
- 50 g stafide
- zahăr pudră
Mod de preparare:
Se cerne făina într-un bol mai mare și se adaugă praful de copt stins în laptele călduț. Se adaugă untul tăiat cubulețe, gălbenușurile, zahărul pudră, zahărul vanilat, coaja de lămâie, zeama de lămâie, nuca măcinată. Se omogenizează toate ingredientele și se obține o compoziție densă.
Se toarnă fursecurile cu poșul în tavă. Se presară stafide și nucă tăiată. Se coc la foc potrivit, până se rumenesc uşor, apoi se servesc ornate cu zahăr pudră sau scorțișoară.
Fursecuri de Crăciun cu nucă și glazură de ciocolată
- 200 g nucă măcinată
- 180 g făină
- 120 g unt rece
- 70 g zahăr pudră
- 1 gălbenuș
- 1 linguriță extract de rom
- Un praf de sare
Pentru glazură:
- 120 g ciocolată neagră
- 1 linguriță ulei
Mod de preparare:
Taie untul rece în cubulețe și pune-l într-un bol împreună cu făina și sarea; frământă rapid cu degetele până apare o textură nisipoasă.
Adaugă nuca măcinată, zahărul pudră, gălbenușul și aroma de rom, apoi frământă scurt până obții un aluat compact.
Formează un cilindru din aluat, învelește-l în folie și pune-l la rece 30 de minute pentru întărire.
Taie rondele egale din cilindru, așază-le în tavă și coace-le la 180C timp de 12–15 minute, până devin ușor aurii. După preferințe, poți tăia steluțe, fulgi, brăduți.
Pentru glazură, topește ciocolata la bain-marie, adaugă uleiul și amestecă până devine fluidă.
După ce fursecurile s-au răcit complet, înmoaie pe jumătate fiecare biscuițel în ciocolata topită și pune-le pe hârtie până se solidifică glazura.
Fursecuri de Crăciun cu unt și fructe
- 250 gr fructe de pădure congelate
- 100 gr zahăr brun
- 200 gr unt
- 450 gr făină
- 2 ouă
- un plic praf de copt
- un praf de sare
- esenţă vanilie
Într-un vas se mixează ouăle adăugând treptat zahărul tos, brun, sarea şi esenţa de vanilie. Făina se amestecă cu praful de copt şi apoi se cerne, iar untul se topeşte. Untul topit se adaugă peste amestecul de ouă şi zahăr, se pune făină şi se amestecă ingredientele.
Se adaugă fructele de pădure congelate şi se amestecă bine toată compoziţia. Aluatul obţinut se înveleşte într- o folie alimentară şi se dă la frigider timp de o oră. Se întinde pe masa de lucru o foaie de aluat şi se decupează cerculeţe, care se aşază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi se dau la cuptorul preîncălzit la 180 grade timp de 10 -15 minute. Se pudrează cu zahăr şi sunt gata de savurat.
Fursecuri cu portocală și migdale
Ingrediente :
- 200 g făină
- 80 g unt
- 50 g zahăr alb
- 1 ou
- 2 linguri suc de portocală
- Coaja rasă de la 1 portocală mare
- 60 g migdale mărunțite grosier
- 1/2 plic praf de copt
- Un praf de sare
Mod de preparare:
Freacă untul cu zahărul până capătă o textură cremoasă. Adaugă oul și bate-l în compoziție până se leagă uniform.
Încorporează sucul și coaja de portocală, apoi adaugă făina amestecată separat cu praful de copt și sarea.
Când aluatul începe să se formeze, adaugă migdalele și frământă doar câteva secunde, cât să se distribuie uniform.
Pune aluatul la frigider apx 20 de minute, apoi întinde-l și taie din el formele dorite.
Coace la 175C timp de 10–11 minute, până devin ușor rumene pe margine și se simte aroma de portocale.
Fursecuri cu fulgi de ciocolată
Ingrediente
- 2 ouă
- 50 ml ulei
- 150 gr zahăr
- 300 gr făină
- 1 plic praf de copt
- 100 gr fulgi de ciocolată
Mod de preparare
Se bat bine ouăle cu zahărul, se toarnă treptat uleiul şi la final se adaugă făina amestecată cu praful de copt şi fulgii de ciocolată. Se ia cu linguriţa din aluat şi se pun fursecurile într‑o tavă neunsă. Se dau 10 minute la cuptor.
