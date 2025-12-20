De ce friptura sperie mulți oameni

Friptura este considerată mâncarea de sărbătoare prin excelență, fie că vorbim de Crăciun sau de mesele festive de duminică. Deși pare complicată, pregătirea ei are la bază câteva reguli simple, spune Wolfgang Müller, măcelar calificat și bucătar premiat cu stele Michelin, care organizează de ani buni ateliere dedicate gătitului cărnii.

De-a lungul timpului, friptura a devenit mai mult decât un fel de mâncare. Este o tradiție, un moment special și un simbol al mesei în familie. Wolfgang Müller își amintește că apariția fripturii pe masă era un eveniment în sine.

„Când bunica sau mama ieșeau din bucătărie cu friptura de duminică, era un moment special”, spune Müller, care de părere că, în ziua de astăzi, tot mai puțini se încumetă să gătească o friptură acasă. Familiile sunt mai mici, timpul este limitat, iar pregătirea unei bucăți mari de carne pare un efort prea mare pentru mulți.

Tradiția fripturii, mutată tot mai des la restaurant

Chiar dacă acasă friptura este gătită mai rar, ea rămâne foarte prezentă în restaurante. Friptura de porc, de exemplu, este nelipsită din meniurile de weekend, iar tradiția britanică a „roast dinner” a fost adoptată și de unele localuri din Viena.

Wolfgang Müller spune că această schimbare are un cost cultural: „Se pierde o bucată de tradiție”. Mulți tineri nu au mai învățat cum se pregătește corect o friptură, de la alegerea cărnii până la tranșare.

Ce tipuri de carne merg cel mai bine la friptură

În cea mai recentă carte de bucate, Müller se concentrează pe friptura clasică de porc, dar spune că opțiunile sunt mult mai variate. Carnea de vită, mielul, capra, vânatul sau carnea de pasăre pot fi la fel de potrivite pentru o masă festivă.

„Chiar și o gâscă sau un curcan de Crăciun au nevoie de câteva ore bune pentru a fi gătite”, explică bucătarul, iar un avantaj important al fripturii este că poate hrăni ușor mai multe persoane, fără să fie nevoie de mai multe feluri principale. Important este să stabilești din timp un meniu pentru masa de Crăciun.

De ce umplutura face diferența

Un alt truc recomandat de Müller este folosirea umpluturii. Aceasta nu doar că adaugă gust, dar transformă friptura într-un preparat spectaculos.

„Fie că este vorba de carne de pasăre, piept de vițel sau mușchiuleț, o umplutură poate da unei bucăți mari de carne un plus de savoare. Asta chiar îi impresionează pe oaspeți”, spune el. În plus, umplutura poate ține loc și de garnitură, reducând munca din bucătărie.

O friptură bună are nevoie, înainte de toate, de timp

Cel mai important sfat al bucătarului este legat de timp și temperatură. Friptura la cuptor, gătită cu căldură uscată, este ideală pentru bucățile mari de carne. În acest proces apare reacția Maillard, care dă aromele specifice de friptură.

„Dacă gătești carnea prea repede și la o temperatură prea mare, o stresezi și devine tare”, avertizează Müller. Temperatura mai scăzută înseamnă un timp mai lung de gătire, dar și o carne mai fragedă.

Pentru un rezultat mai bun, Müller recomandă ungerea periodică a fripturii cu vin roșu sau supă de legume. Acest pas ajută la dezvoltarea aromelor și la păstrarea suculenței cărnii. „Ungerea cu vin roșu sau supă de legume adaugă aromă sucurilor de carne”, explică bucătarul.

Friptura perfectă nu este despre tehnici complicate, ci despre răbdare, temperatură potrivită și ingrediente simple. Cu puțin timp și atenție, spune Wolfgang Müller, oricine poate aduce pe masa de Crăciun o friptură reușită, fără stres și fără teamă.

