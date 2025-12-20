Chiar dacă este discret când vine vorba despre viața sentimentală, Daniel Nuță a afirmat în fața lui Marius Manole că în prezent are o nouă iubită: „Cât am fost în Turcia, aveam iubită la București și mai venea în vizită. Ne-am despărțit! Acum sunt împreună cu cineva. Nu am folosit niciodată aplicațiile de dating, că nu am avut nevoie. Locuiesc singur! Ce, e greu să bagi la mașina de spălat? Am pe cineva care vine și-mi face curățenie, la asta nu m-aș descurca”.

Persoana despre care Daniel Nuță afirmă că este iubita lui, fără a-i rosti numele, este Diana Bart, prezentatoare la Prima TV, alături de care a fost surprins de mai multe ori în ultimele luni.

Cum arată o dimineață din viața lui Daniel Nuță

Actorul a dezvăluit și cum arată o dimineață normală din viața lui: „Uneori dorm în boxeri, uneori fără! Îmi scot gutierele, că port gutiere… Mă spăl pe dinți. După aceea, mă duc la bucătărie, storc o jumătate de lămâie, îmi pun într-un pahar cu apă la temperatura camerei și beau. După, mănânc niște nuci. Apoi îmi fac o cafea și micul-dejun. Omletă sau granola, zmeură, afine”.

Când vine vorba de bani, Daniel Nuță recunoaște: „Nu pot să zic că am fost vreodată foarte sărac. Ai mei m-au susținut dintotdeauna! Au fost acolo pentru mine când nu am avut. Nu sunt zgârcit. Într-adevăr, investesc banii. Nu vreau să mă angajez la teatru, sunt angajat la mine la firmă și îmi e de ajuns. Am un manager care îmi propune tot felul de proiecte. Îmi propune și reclame pe care le refuz, pentru că scopul nu e să fac bani în sensul ăsta. De exemplu, anul acesta am fost plătit destul de bine la proiectul din Grecia și mi-am permis să nu joc în reclame”.

Actorul recunoaște că apariția în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde” i-a purtat noroc: „După ce am apărut prima oară la «Întrebarea Mesei Rotunde» am primit rolul din Grecia, a venit al doilea sezon «Groapa» și am și fost contactat de băieții ăștia cu hainele și m-au făcut trendsetter. Am dat două castinguri foarte mari în engleză și să vedem dacă se concretizează… Am făcut niște cursuri de accent, pentru neutral american speech și pentru british. Adică să nu se simtă accentul european, dar nici cel foarte specific, din Texas sau din Bronx”.

Actorul a spus cum este să lucreze cu niște adolescenți

Daniel Nuță vorbește și despre Academia Buftea, care tocmai a lansat un serial pentru adolescenți pe VOYO: „Sunt trainer la Academia Buftea, o școală de actorie pentru juniori. Lucrez cu aproximativ 800 de copii. Consumă foarte multă energie, foarte mult timp. Lucrez și am dezvoltat o tehnică în cei șase ani de când fac asta, în care îmi dau seama de ce au nevoie… Sunt o generație foarte smart, în același timp, un pic pierduți, pentru că au atâta informație de nu știu ce să mai aleagă. Și poate nu se pot decide, real, ce își doresc. Nu își pot găsi un mentor, pentru că sunt foarte mulți”.

