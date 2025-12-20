Cele mai favorabile locuri pentru brad

Conform feng shui, colțul de sud-est al casei, asociat cu bogăția, este considerat ideal pentru amplasarea bradului.

De asemenea, estul, care simbolizează familia și sănătatea, este o opțiune excelentă. Aceste zone sunt văzute ca amplificatoare ale energiei pozitive, promovând prosperitatea în lunile ce urmează.

Vizibilitatea bradului este crucială. Experții recomandă plasarea acestuia într-un loc unde poate fi admirat constant, mai ales în momentele de relaxare cu familia.

Lângă o fereastră este o alegere inspirată, deoarece lumina reflectată în geam sporește simbolic fluxul energetic și luminozitatea interiorului.

Nu toate locuințele permit respectarea strictă a acestor principii. În astfel de situații, feng shui-ul încurajează flexibilitatea.

Prioritară este crearea unei atmosfere confortabile și plăcute. Alegerea unui loc care atrage natural privirea și promovează relaxarea poate fi la fel de benefică.

Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai vechi tradiții pe care le respectăm în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă.

Zone de evitat pentru amplasarea bradului

Anumite locuri sunt considerate nefavorabile pentru amplasarea bradului.

Conform sursei citate, „este nefavorabil să fie amplasat pe căi de circulație, cum ar fi pasaje înguste sau holuri, unde energia este în continuă mișcare și nu are nicio șansă să se oprească„.

Zona de lângă ușa de intrare este, de asemenea, nepotrivită, putând crea haos și bloca fluxul energetic.

Dormitorul și biroul sunt alte spații unde bradul nu ar trebui amplasat, pentru a nu perturba odihna sau concentrarea.

„Feng shui sfătuiește, de asemenea, să nu amplasați un brad de Crăciun într-un loc unde este rar văzut, deoarece în loc să atragă prosperitate și bucurie, devine doar un alt obiect în fundal.”

Alegerea locului pentru bradul de Crăciun poate avea un impact semnificativ asupra energiei casei și a bunăstării locuitorilor săi în anul 2026. Deși principiile feng shui oferă indicații valoroase, cel mai important este să creați o atmosferă care să vă aducă bucurie și confort în perioada sărbătorilor.

În final, indiferent de locul ales pentru brad, acesta ar trebui să fie un simbol al unității familiale și al speranței pentru un an nou prosper.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE