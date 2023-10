Pe 15 septembrie, Medana și Alin Oprea s-au căsătorit religios, iar alături de ei au fost cele zece perechi de nași și cei peste 500 de invitați. Nunta a fost așa cum cei doi și-au imaginat, iar artiștii s-au înghesuit să le cânte în ziua cea mare. Soția solistului de la Talisman a avut și o surpriză pentru cei prezenți și și-a lansat primul volum de poezii.

Acum, la două săptămâni de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, Alin Oprea și Medana au plecat în mult așteptata lună de miere. Cei doi îndrăgostiți se află în Tenerife, acolo unde se relaxează și se răsfață în locuri de poveste.

Pe rețelele de socializare, Medana și Alin Oprea au postat deja primele imagini din vacanță. „O lună de miere magică. Din Tenerife, cu dragoste”, au transmis cei doi. Luna de miere abia a început pentru cei doi îndrăgostiți și cu siguranță își vor ține fanii cu tot ceea ce vor face pe insulă.

„Am avut, de fapt, 10 perechi de nași, și nu opt cum s-a anunțat inițial”

Pregătirile pentru nuntă au început din timp, iar Alin Oprea s-a ocupat de toate detaliile evenimentului, astfel încât totul să se desfășoare așa cum cei doi soți și-au imaginat.

Medana, soția solistului de la Talisman, a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă. Bruneta a mai fost căsătorită anterior, însă niciodată nu a purtat rochia albă. Pe parcursul serii, Medana a schimbat mai multe ținute și a arătat spectaculos.

Soția lui Alin Oprea a dezvăluit ce gest emoționant a făcut Gheorghe Turda la petrecerea de nuntă. De asemenea, în seara nunții, Medana și-a lansat volumul de poezii.

„Gheorghe Turda a făcut un gest impresionant pentru noi! A cerut bilet de voie să vină să cânte din spital și a cântat o priceasnă. Momentul religios a fost unul emoționant. Am avut, de fapt, 10 perechi de nași, și nu opt cum s-a anunțat inițial.

Un alt moment emoționat a fost valsul mirilor, melodia compusă special pentru mine de Alin, și care a avut loc într-un cadru de vis, pe scări, fiind proiectat pe perete, cu un videoproiector.

Momentul acesta m-a terminat, pentru că mie nu-mi place să cânt, am trac, am vrut să iasă perfect. După vals, a avut loc lansarea primului meu volum de poezii.

„Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională”

Singurul moment care pe mine însă m-a făcut să plâng a fost momentul în care am dansat cu fiul meu, Darius. Am plâns de am rupt! A mai fost și momentul Corinei Chiriac, care a cântat o piesă unde am dansat împreună cu toate nașele și cu mama mea.

Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională. Eu nu am vrut să fiu furată timp de 30-40 de minute. Eu am preferat să lansez cartea pe care am oferit-o cadou la plecare invitaților”, a povestit ea.