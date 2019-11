De Ana Maria Marinescu,

În finala “MasterChef” din seara de 14 noiembrie au intrat Alina Gologan, Ionuț Mărieș și Cezar Marin – victimă a incendiului din Colectiv.

În urma probelor la care au fost supuși cei trei de jurații Joseph Hadad, Cosmin Tudoran și Silviu Chelaru, Alina a fost declarată câștigătoare a ediției și a luat premiul de 50.000 de euro.

Alina, singura concurentă care a câștigat de două ori proba imunității în competiție, are 29 de ani, lucrează ca recepționeră la o sală de fitness din Timișoara și este vlogger și influencer.

Finaliștii MasterChef: Alina Gologan, între Cezar Marin (stânga) și Ionuț Mărieș (dreapta)

Alina a terminat Facultatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, dar spune că a făcut-o “cam degeaba”. Nu a fost chiar ceea ce și-a dorit să facă cu adevărat, nu este pasionată de asta, și a făcut-o “doar ca să fie făcută”.

Părinții ei sunt divorțați. S-au despărțit când ea avea în jur de 11 ani.

Este foarte pasionată de sport și de vlogging, din care și trăiește.

Alina Gologan a câștigat MasterChef 2019 –Gătește din adolescență și o face mai mult “de foame”

Alina a început să gătească în perioada adolescenței, ajutată de bunica și de mama ei. Spune că face mâncare pentru ea, din necesitate – “de foame” – sau pentru apropiați, pentru prieteni, pentru iubitul ei.

Înainte să intre în competiția “MasterChef”, spunea că nu se consideră un bucătar foarte priceput și admitea că în jurul ei sunt o mulțime de oameni care gătesc mult mai bine.

Alina Gologan are 29 de ani, e din Timișoara și e vlogger

Îi place să facă paste, pe care le-ar mânca zi și noapte, și recunoaște că deserturile sunt în cazul ei călcâiul lui Ahile, singura prăjitură care-i iese perfect și pe care ar face-o oricând fără emoții fiind cheesecake-ul.

Mama sa lucrează de 13 ani în Italia, iar Alina a mai învățat multe rețete de la ea, ori de câte ori a vizitat-o.

Și-ar dori să devină bucătar profesionist – crede că ar fi un vis împlinit.

Pasionată și de tatuaje, nu doar de gătit

Alina are un canal de Youtube de lifestyle numit Fata lui Gologan. Are aproape 100.000 de urmăritori pe Youtube și peste 50.000 pe Instagram. Pe Youtube postează rețete de fitness, sfaturi legate de make-up sau de relații.

Tânăra afișează un look foarte cool. Are 10 tatuaje pe corp și fiecare dintre ele are o semnificație – nu neapărat profundă. Unul dintre acestea, de exemplu, este o brioșă. Este desenată pe picior și are scris lângă: “Life is sweet” – “Viața e dulce”.

