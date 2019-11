De Ana Maria Marinescu,

Alina a câștigat competiția culinară de la PRO TV

– La intrarea în competiția “MasterChef” spuneai că-ți cunoști limitele în bucătărie și că sunt multe lucruri pe care cei din jur le fac mai bine decât tine. În aceste condiții, crezi că ești cea mai bună opțiune pentru trofeul “MasterChef”? Sau ai fi ales pe altcineva?

– Eu cred că nu ajungi bun peste noapte în niciun domeniu. La “MasterChef” m-am simțit ca la un curs intensiv de gătit, dar dacă mi-aș dori să ajung, vreodată, la nivelul juraților ar trebui să fac extrem de multe cursuri.

“MasterChef” este o competiție pentru bucătari amatori și fiindcă sunt o tipă descurcăreață, m-am gândit că aș avea o șansă să dovedesc ce pot. Până la urmă, toate au un început și visele pot deveni realitate dacă îți dorești cu adevărat.

Eu nu sunt un bucătar profesionist, nu am nici un fel de cursuri de pregatire. Gătitul este una dintre pasiunile mele, iar acasă, ca oricare altă persoană, încerc să gătesc lucruri cât mai simple, rapide și sănătoase majoritatea timpului pentru că încurajez un stil de viață sănătos.

Alina a învățat să gătească de la mama ei și preferă preparatele simple

– Ai învățat să gătești de nevoie și de la mama. Dar după ce-ai pornit pe drumul ăsta, de unde ți-ai luat inspirația? De Sanda Marin ai auzit?

– Am auzit de Sandra Marin, dar mă inspiră mai mult Jamila Cuisine – uite ca am făcut și o rimă. Sincer, nu prea gătesc rețete din 1940. Inspirația mea în bucătărie vine pe moment, de cele mai multe ori.

La probele de la “MasterChef”, am încercat să-mi amintesc diferite rețete pe care le-am vazut pe youtube, tips-uri citite online, să mă gândesc la ce mai găteau mama sau bunica, la sfaturile și criticile juraților de la probele anterioare și uite așa, în mintea mea se contura o rețetă.

– Paste cu creveți, cheesecake cu nutella… preferințele tale sunt foarte moderne. Sarmale știi să faci? Cozonac, ciorbă, o plăcintă ca a bunicii, bulz?

Cred că după experiența “MasterChef” am învățat să fac cam orice, dar cozonac n-am făcut niciodată de una singură, de la A la Z. Crăciunul acesta am să-l petrec alături de familia mea și am să-i propun bunicii să fac eu cozonacii, iar ea doar să mă supravegheze.

– Ce te-a făcut să te apuci de vloggind?

– Urmăream mulți vloggeri și pur și simplu îmi doream și eu să fac asta. Mi-a luat vreo 2 ani să mă apuc, iar succesul nu s-a produs peste noapte. Este o muncă constantă ca să-ți construiești o comunitate organic. Sunt foarte mândră de “familia” mea din online și încerc, întotdeauna, să influențez oamenii pozitiv și îi incurajez să fie ei însăși.

Alina Gologan are 29 de ani, e din Timișoara și e vlogger





– Cât investești în vlogging, cât timp îi acorzi zilnic și cât câștigi?

– Aici deja intervine o altă discuție, una extrem de dezbătută în țară. Eu am și un job și alte pasiuni, în afară de vlogging. M-am apucat de vlogging pentru că simțeam că trebuie să fac asta, pentru că am ceva de spus, așa că nu simt că investesc foarte multe. Referitor la câștiguri, pot spune că am continuat să fac asta pentru că mi-a adus mulțumirea de care aveam nevoie.

– Ce vrei să faci cu banii de la MasterChef?

– Nu visez la haine de brand sau genți de mii de euro, mi-ar plăcea, mai degrabă, să pot să am grijă de familia mea, să îi răsfăț și să îi ajut. Vreau să trăiesc decent, liniștită, fără prea multe griji și cu siguranță voi investi banii într-un business.

– Care dintre jurați crezi că are stofă de vlogger și de influencer?

Am observat că toată lumea, după emisiune, a crescut mult pe Instagram, deci înseamnă că oamenii îi plac, sunt dispuși să îi asculte, să ii urmarească, deci cred că toți cei 3 jurați ar putea face o treabă bună ca și creatori de conținut. Cu toate acestea, cred că jurații au deja o mare dragoste și aceea este bucătăria și mai puțin Instagramul.

– Care dintre concurenții de la MasterChef te-a enervat cel mai tare? Și de ce? Raluca Podea? Diana? Dar dintre băieți?

Din fericire, am un caracter destul de solid și oricât au încercat unii, nu au reușit să mă enerveze atât de tare încât să scoată ce e mai rău din mine. Oricum, cu 90% dintre ei m-am înțeles bine și n-am avut niciun fel de conflict major, niciodată. La “MasterChef” am venit să gătesc și să mă duelez “în farfurie”, nu să mă cert la televizor.

Alina Gologan și o parte dintre ceilalți concurenți la MasterChef

Interviu cu Alina Gologan – ce nu s-a văzut la TV

– Povestește-ne ceva ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat, ce nu s-a văzut la TV.

– Pot să vă spun un singur lucru: absolut toți oamenii pe care i-ați văzut la TV sunt exact la fel și în realitate. Trageți voi concluziile cel mai bine.

– Te-ai vedea egalând performanța lui chef Silviu Chelaru? Și el a fost concurent la “MasterChef” și uite că s-a întors în platou ca jurat…

Alina Gologan, față în față cu juratul Silviu Chelaru

– Chef Chelaru a plecat în Anglia după ce a concurat la “MasterChef”, din câte știu, și a muncit mult să ajungă unde este. Nu știu dacă vreodată aș putea să fiu jurat, dar mi-ar face plăcere, cu siguranță, să mă întorc în bucătăria “MasterChef” în calitate de invitată-surpriză, în viitor.

– Ți-a crescut participarea la “MasterChef” numărul de urmăritori? A fost ăsta unul dintre motivele pentru care te-ai înscris, te-ai gândit că și dacă nu iei premiul, tot câștigi ceva?

Alina, primind șorțul de la juratul Cosmin Tudoran, la preselecții

– Aș putea spune că “MasterChef” a fost într-un fel și o plaformă care mi-a adus și mai multă notorietate și care m-a ajutat în creșterea numărului de urmăritori de pe social media, dar cu siguranță oamenii nu m-ar fi urmărit într-un număr atât de mare, dacă nu le-ar fi plăcut de mine, ca om în primul rând.

Da, uite că, în final, am avut un dublu câștig: am plecat acasă și cu 50.000 de euro, dar și cu simpatia publicului, care m-a susținut întotdeauna pe parcursul emisiunii!

Alina Gologan a câștigat Masterchef 2019, joi, 14 noiembrie.

