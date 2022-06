Vedeta a mărturisit că a încercat să o învețe pe fiica ei, Alma, să iubească și să protejeze natura și să devină un adult responsabil. Amalia Enache se implică în tot felul de acțiuni inițiate de asociații care încearcă să responsabilizeze populația în ceea ce privește reciclarea gunoaielor și protejarea mediului înconjurător.

„Am făcut o mărturisire publică, exact ca la terapie. Sunt româncă, am avut și eu punga cu pungi, am avut și eu sertarele cu cabluri vechi, cu telefoane, care nici nu mai există pe piață, dar cine știe când mi-or trebui, cu tastaturi vechi, tot felul de aparatură de bucătărie, primită de pe la părinți, de pe la mătuși, pe care eu nu le-am folosit, dar le țineam acolo în casă pentru că nu eram conștientă că ele de fapt sunt un pericol pentru sănătate, că ele conțin tot felul de lucruri care pot să ajungă în atmosferă și nu este în regulă să ținem astfel de obiecte complet inutile în casă. Am făcut așa o debarasare, dar întotdeauna e loc de mai bine”, a povestit Amalia Enache pentru EGO.ro.

Prezentatoarea de la PRO TV este de părere că vina este împărțită între cetățeni și instituțiile statului, care nu facilitează această colectare colectivă a deșeurilor.

„Cred că oamenii ar face această debarasare dacă ar avea unde să ducă aceste deșeuri. Problema noastră este că nici nu prea avem unde și atunci când gunoaiele au rămas pe stradă, am văzut cu toții cam ce aruncă românii. E probabil la îndemână să lași la colțul străzii toate astea, dar trebuie să conștientizăm că se vor duce alandala într-o groapă de gunoi și tot în sol ajung, și tot în apa pe care o vom consuma și nu asta este soluția. Soluția este să le oferim oamenilor soluții la această problemă. Am identificat problema, oamenii nu au fost educați până acum în sensul ăsta al colectării selective și al atenției pentru deșeurile electrice și electronice, dar ne-am trezit și următorul pas este să le punem la dispoziție spații unde să ducă toate aceste deșeuri. Să facem un fel de debarasare din asta națională ar fi grozav”.

Amalia Enache are grijă să o învețe pe Alma să protejeze mediul înconjurător de la o vârstă mică, astfel ca mai târziu aceste lucruri pentru ea să fie ceva obișnuit.

„În primul rând ea face parte din programul ăsta al familiei în care noi punem gunoaiele selectiv. Din fericire, la mine în cartier, există această posibilitate, doar lene să-mi fie să nu mă duc de la tomberonul din curte până în capătul străzii. Dar avem drumul ăsta constant și știe că sticla cu sticla, plastic cu plastic și hârtia cu hârtie. Mai știe că pe mine mă înnebunesc lucrurile supra ambalate și că am alergie la a lua tot ce e colorat ambalat pentru că eu de fapt văd plastic, un plastic care ajunge în natură. Alma e un copil încurajat de mic să se joace cu ce găsim în natură. Noi nu cărăm jucării când mergem la munte: se joacă cu bețele, cu pietrele. Avem un rucsac adus acum de la munte, plin cu pietre din munții Făgăraș. Încercăm să ne folosim mai mult de ce are natura și mai puțin de supra oferta din magazine. Orice părinte știe că la un moment dat nu mai suporți plasticul din casă. Jucăriile te sufocă. Dar sunt etape și etape ale copilului și cu cât cresc, cu atât încep să înțeleagă faptul că nu acumulăm în felul ăla”, a mai declarat prezentatoarea TV.

„Alma poartă haine rămase mici ale altor copii”

„Economia circulară este foarte importantă în cazul jucăriilor și al hăinuțelor de copii, pe care ei le poartă foarte puțină vreme. Noi facem această economie circulară în cercul meu de prieteni. Alma poartă haine rămase mici ale altor copii și le dăm întotdeauna mai departe pentru că și industria asta de produs masiv a hainelor este extrem de poluantă”, a mai povestit Amalia Enache pentru sursa mai sus menționată.

