Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D. De 14 ani avea contract semnat cu postul TV

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, prezentatoarea TV a vorbit despre planurile sale, despre relația cu soțul și despre modul în care se pregătește pentru următoarele proiecte profesionale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ana-Maria Barnoschi, coprezentatoarea emisiunii „Roata Norocului”, a încheiat colaborarea cu postul Kanal D după 14 ani de carieră și anunță că, pentru moment, se va concentra pe proiectele pe care le are în mediul online. Vedeta nu exclude însă posibilitatea de a reveni la televiziune în viitor.

„După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare. Pe viitor mi-ar plăcea să continui să mă dezvolt în zona de online, să construiesc proiecte care să mă reprezinte și să ajung mai aproape de oameni prin ceea ce fac. Îmi doresc, de asemenea, să colaborez cu branduri și inițiative în care cred și care se potrivesc cu valorile mele. Sunt deschisă și la noi provocări, pentru că îmi place să învăț și să evoluez”.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Ana-Maria Barnoschi s-a bucurat de timpul liber

Vedeta a avut o vară plină, între proiecte și vacanțe, sărbătorind și primul an de căsătorie alături de soțul ei. După încheierea contractului cu Kanal D, Ana-Maria și-a onorat angajamentele online și a călătorit pentru relaxare, revenind recent acasă cu energie proaspătă și planuri bine conturate.

„Da, am sărbătorit printr-o scurtă vacanță în Grecia. Ne-am bucurat de soare, de mâncarea bună și de vibe-ul specific Greciei. A fost o ocazie perfectă să petrecem timp doar noi doi, cu discuții lungi și relaxante la malul mării”, a spus vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE