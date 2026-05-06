„Nu ne-am imaginat că vom ajunge să facem postarea asta, dar am promis mereu că vom fi sinceri cu voi.

Diferența de curs valutar lovește grav toată industria de entertainment. Tot ce înseamnă un festival ca Rockstadt Extreme Fest se plătește în euro, iar previziunile economice vorbesc deja despre un euro care poate ajunge spre 6 lei. Pentru noi, asta înseamnă un impact de sute de mii de lei doar din creșterea cursului valutar”, au transmis organizatorii.

„Așa că o spunem direct: suntem nevoiți să creștem prețul abonamentelor. Nu pentru că vrem. Nu pentru «profit». Ci pentru că este singura variantă prin care putem păstra festivalul la nivelul la care l-am construit împreună”, mai spun aceștia.

Ce trebuie să știe lumea:

biletele de zi rămân la același preț

campingul rămâne la același preț

VIP-ul rămâne la același preț

doar abonamentele vor crește

„Pentru următoarele două săptămâni, abonamentele scad de la 1250 lei la 1125 lei. După această perioadă, prețul lor va fi 1.350 lei. În continuare, abonamentele pot fi cumpărate și în rate. Nu e marketing. E pur și simplu realitatea în care încercăm să ținem festivalul ăsta viu”, se mai arată în comunicat.

Reamintim că Rockstadt Extreme Fest a confirmat două noi nume pentru ediția din acest an: grandson și SOULFLY. În același timp, festivalul lansează campania „Behind the Leather”, o inițiativă civică și socială care aduce în prim-plan diferența dintre percepție și realitate în comunitatea rock.

Despre Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest este cel mai mare festival de muzică heavy metal din Europa de Est și, în cei 12 ani de existență, a devenit mai mult decât un eveniment, susțin organizatorii, care afirmă că „este o comunitate construită în jurul autenticității, loialității și apartenenței”.

Ediția din acest an aduce o nouă locație de 70.000 de metri pătrați în Ghimbav, județul Brașov, peste 100 de trupe pe trei scene și headlineri internaționali precum The Prodigy, Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Lamb of God, Godsmack, Black Label Society, In Flames, Arch Enemy, Airbourne, The Gathering și Satyricon.

Festivalul din acest an va ave loc în perioada 27-31 iulie.