Situația tratamentelor oncologice în România: De la chimioterapie întreruptă la criza din radioterapie

Bolnavii de cancer din România sunt prinși într-un blocaj sistemic periculos, din cauza întreruperilor frecvente ale chimioterapiei, cauzate de lipsa fondurilor alocate la timp de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Această problemă însă nu este de azi, de ieri. 

„Nu este primul an când se întâmplă acest lucru; de 10 ani încoace, avem tratamentele întrerupte odată sau de două ori pe an. Iar o astfel de întrerupere nu înseamnă una sau două săptămâni, ci trei-patru săptămâni. Chiar dacă fondurile ajung în spitale, mai durează două-trei săptămâni până la organizarea licitațiilor și reluarea tratamentelor. Din păcate, mulți dintre pacienți nu vor mai apuca să le reia”, a precizat Cezar Irimia, președintele FABC.

Aceste sincope au consecințe majore asupra bolnavilor. ,,Situația nu a afectat doar Institutul Oncologic București – care a recunoscut public lipsa fondurilor – ci și alte spitale. Deși reprezentanții Casei Naționale au susținut că au alocat banii pe 29 aprilie, aceștia nu au ajuns direct la Institut, ci la Casa București, iar până la finalizarea repartițiilor a trecut timp suplimentar. Astfel, banii nu au fost disponibili la timp, ceea ce duce la amânări lungi și, în final, la deces. Chimioterapia îi menține în viață pe mulți dintre pacienți, oprind evoluția fulminantă a cancerului, iar lipsa ei va avea consecințe fatale,” a spus Irimia.

Potrivit FABC „avem peste 20.000 de decese evitabile în fiecare an în România, din păcate, iar numărul total de decese în oncologie este cu 48% mai mare decât media europeană”.

Deficit de centre de radioterapie: Sunt județe în care nu există niciun centru de radioterapie

FABC a emis în aprilie 2026 o scrisoare deschisă prin care trage un semnal de alarmă privind utilizarea capacităților de radioterapie. Cazuistica oncologică este în creștere, iar 50-60% dintre pacienți au indicație de radioterapie. Necesarul anual în zona București-Ilfov este de minimum 10.000 de pacienți.

Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est suferă de un deficit major de infrastructură, județe precum Călărași, Ialomița, Giurgiu și Dâmbovița (peste 1.300.000 de locuitori) neavând niciun centru de radioterapie. Deși autoritățile menționează 13 acceleratoare în centrele publice din București-Ilfov, acestea acoperă acum puțin peste 10% din necesarul de servicii, procentul fiind în continuă scădere: 15% în 2023 și 12% în 2024.

Ca urmare a acestor lipsuri, mulți pacienți vor să renunțe la tratament, iar alții au cerut sesizarea autorităților europene, considerând că sunt discriminați față de pacienții din statele vecine. ,,În timp ce în Bulgaria sau Ungaria există un alt regim, pacienții din România se confruntă cu un dezastru, determinând FABC să ia în considerare adresarea către autoritățile europene pentru a stopa această inegalitate”, a spus Cezar Irimia, care solicită autorităților să coopteze toate resursele disponibile din sistemul de sănătate, indiferent dacă sunt publice sau private.

În opinia președintelui FABC, este nevoie de responsabilitate la nivel guvernamental pentru a opri această debandadă politică care are repercusiuni directe asupra pacienților. Pentru a evita aceste sincope, soluția propusă este armonizarea legislației din România cu directivele și legislația europeană, ceea ce ar elimina procesele interminabile de acces la medicație și întreruperile tratamentelor. În caz contrar, România riscă să fie amendată pe procedura de infringement pentru neaplicarea directivelor europene. 

Cum se vede accesul românilor la tratamente oncologice din rapoartele externe

„Problema nu este doar boala, ci timpul pierdut până la tratament”, avertizează Irimia.Raportul Comisiei Europene și OECD privind Starea Sănătății în România arată că țara noastră se află printre ultimele state europene în ceea ce privește implementarea programelor de diagnostic precoce și a screening-ului, ceea ce duce la diagnosticarea tardivă a patologiilor oncologice.

Studiul ESTRO-HERO privind Radioterapia indică o corelație directă între numărul insuficient de acceleratoare liniare și ratele crescute de deces, țările din regiune având un deficit de echipamente raportat la numărul de pacienți comparativ cu Europa de Vest.

Starea Sănătății în UE (Comisia Europeană): Raportul State of Health in the EU. Romania: Country Health Profile publicat de OECD și Comisia Europeană indică o rată ridicată a mortalității evitabile și a tratamentelor oncologice amânate sau deficitare în România.

Societatea Europeană de Radioterapie și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) prin Documentele de politică privind „Fair and Equitable Access to Cancer Services” susțin integrarea ambelor sectoare, public și privat, pentru a reduce timpul de așteptare în radioterapie.

Referindu-se la costurile medicamentelor, în luna ianuarie 2026, Cezar Irimia explica pentru Libertatea că sunt tratamente oncologice de la 5.000 lei pe lună tratamente până la 50.000 lei. Recent, la IOB s-a descoperit un sistem de deturnare a tratamentelor oncologice către sectorul privat. Un raport al Curții de Conturi atestă faptul că citostaticele decontate de stat erau sustrase și folosite în spitale private de către unii doctori.

