Cuplul a completat împreună un bilet Loto, alegând numere cu semnificație personală. Biletul a fost păstrat de bărbat, care a urmărit seara tragerea la televizor.

„Când am văzut că premiul a fost câștigat în departamentul 49, am fugit imediat la mașină, unde era biletul, pentru a verifica numerele finale”, a explicat acesta.

Numerele norocoase au fost 9, 10, 11, 21, 22 și numărul norocos 9. După ce a confirmat câștigul, bărbatul și-a anunțat partenera, recitându-i numerele câștigătoare. Răspunsul ei a fost pe măsură: „Dar acestea sunt numerele mele. Ai făcut bine că m-ai întâlnit!”, a spus aceasta.

Potrivit La Française des Jeux, cuplul plănuiește acum să investească această sumă impresionantă în proiecte comune. Cei 8 milioane de euro reprezintă al doilea cel mai mare câștig din istoria departamentului Maine-et-Loire.

Recordul este deținut de un locuitor din Doué-la-Fontaine, care a câștigat 9,5 milioane de euro în 2013, conform Ouest France.

În Germania, un cuplu a câștigat în 2025 suma de 69 de milioane de euro la Eurojackpot, acesta fiind al treilea câștig major din Hessa. Biletul norocos a fost completat cu numerele preferate ale cuplului, o tradiție de ani buni pentru fiecare vineri.



