Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din 27 aprilie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.6008/2/2025/a3. Obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în decizia luată miercuri de ICCJ.

Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Pe data de 27 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a contestat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de Horaţiu Potra, menţinând măsura arestării preventive luată faţă de acesta până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile.

Horațiu Potra a fost prins în Dubai în 2025

Atunci când a fost prins în Dubai în septembrie 2025, Horațiu Potra a fost de acord să fie adus în țară, procedurile derulându-se astfel repede.

Ele ar fi putut dura mai mult în caz contrar, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe, mai scrie News.ro. Acesta a fost adus în țară pe data de 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul lui.

A fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, dar și de alți 20 de inculpați, acuzați de faptul că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României.

Procurorii au susținut în rechizitoriu faptul că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024, prin care s-au anulat alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

De asemenea, în rechizitoriu, anchetatorii arată că acesta ar fi acționat în zone de conflict internațional și desfășura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia, conform News.ro.

Potrivit procurorilor, la întâlnirea de la Ciolpani, Georgescu şi Potra ar fi discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare „acţiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestaţiile de la vremea respectivă.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizau anchetatorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE