01:06 - Acum 33 minute Democrații din SUA cer sfârșitul ambiguității nucleare: Rubio, somat să recunoască programul atomic al Israelului Un grup de 30 de democrați din Camera Reprezentanților a solicitat oficial administrației de la Washington să pună capăt politicii de „ambiguitate oficială” cu privire la programul nuclear al Israelului. Într-o scrisoare adresată secretarului de stat Marco Rubio, semnatarii avertizează că refuzul SUA de a recunoaște capacitățile atomice ale aliatului său face imposibilă orice strategie de non-proliferare în Orientul Mijlociu. Aceștia subliniază că, în contextul războiului actual, Congresul are responsabilitatea constituțională de a fi informat despre riscurile de escaladare nucleară în regiune.

00:53 - Acum 46 minute Israelul declară că este pregătit să-şi desfăşoare „toate Forţele Aeriene” împotriva Iranului „dacă este necesar” Israelul este pregătit să-şi desfăşoare „toate Forţele Aeriene” împotriva Iranului ”dacă este necesar”, a ameninţat marţi noul comandant al Forţelor Aeriene israeliene Omer Tischler, la ceremonia de instalare în post, relatează AFP. „Noi urmărim evoluţiile îndeaproape în Iran şi suntem pregătiţi să desfăşurăm toate Forţele Aeriene către est dacă este necesar”, a declarat generalul Omer Tischler, citat de News.ro. El îi succedă în acest post-cheie generalului Tomer Bar. „Forţele Aeriene vor continua să acţioneze cu hotărâre, cu putere şi cu responsabilitate peste tot, împotriva oricărei ameninţări şi oricărui inamic”, a ameninţat noul comandant. „Chiar în acest moment suntem în aer în Liban, pentru a lovi Hezbollahul”, a anunţat el.

00:44 - Acum 55 minute SUA și aliații cer Iranului să oprească atacurile și să demaște locația minelor navale prin rezoluție la Consiliul de Securitate Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a calificat viitorul vot asupra rezoluției privind Strâmtoarea Hormuz drept un „test real” pentru relevanța Națiunilor Unite în gestionarea crizelor globale. Documentul, susținut de o coaliție din care fac parte Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, cere Teheranului încetarea imediată a ostilităților, dezvăluirea locației minelor maritime și crearea unui coridor umanitar. Deși Rubio descrie solicitarea drept una „modestă”, inițiativa riscă un nou blocaj la nivelul Consiliului de Securitate, după ce o propunere similară a fost respinsă luna trecută prin veto de către Rusia și China. Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 67. Teheranul își întărește controlul asupra Strâmtorii Ormuz în ciuda efortului lui Trump

Noile evaluări ale serviciilor secrete americane asupra programului nuclear iranian contrazic optimismul afișat de Casa Albă

