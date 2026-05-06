În total, este vorba despre 1.011 salariați care vor fi dați afară, în două etape. „Etapa 1: vor fi afectați de măsura concedierii colective un număr de 740 salariați. Estimăm ca perioada de preaviz să curgă în perioada 27 mai 2026 – 24 iunie 2026, urmând ca încetarea raporturilor de muncă să se realizeze în data de 25 iunie 2026”, scrie în document.

„Etapa 2: vor fi afectați de măsura concedierii colective un număr de 271 salariați. Estimăm ca perioada de preaviz să curgă în perioada 18 iunie 2026 – 15 iulie 2026, urmând ca încetarea raporturilor de muncă să se realizeze în data de 16 iulie 2026. La finalul acestei etape vor fi afectați de măsura concedierii colective salariații care vor asigura finalizarea activităților necesare lichidării şi închiderii societății”, mai scrie în documentul care poate fi citit mai jos.

Potrivit Contractului colectiv de muncă (CCM), în caz de concedieri, sunt prevăzute următoarele compensații, în funcție de vechimea în muncă:

până la 5 ani – 2 salarii de bază medii brute la nivel de societate

între 6 – 10 ani – 3 salarii de bază medii brute la nivel de societate

între 11 – 15 ani – 5 salarii de bază medii brute la nivel de societate

între 16- 20 de ani – 7 salarii de bază medii brute la nivel de societate

peste 21 de ani – 9 salarii de bază brute medii la nivel de societate.

Un salariu mediu pe societate este de 8.500 de lei brut, conform informațiilor Libertatea.

„Data de la care sau perioada în care estimăm ca vor avea loc concedierile: 25 iunie 2026, respectiv 16 iulie 2026”, mai scrie în document.

Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul, a explicat pentru Libertatea: „Am fost puși în fața faptului împlinit. Am fost convocați și, la finalul ședinței convocate de către lichidatorul judiciar, ni s-a înmânat documentul. Referitor la salariile compensatorii, având în vedere că și la concedierea anterioară, din februarie 2025, cei aproximativ 260 de salariați disponibilizați nu au primit nici până astăzi salariile compensatorii integral, nu avem certitudinea că acum lucrurile vor sta diferit, deoarece fondul de garantare este insuficient”.

Și a continuat: „Acest șantier a reprezentat un loc de muncă stabil timp de o jumătate de secol și acum poate să ajungă în ruină dacă nu se reușește salvarea lui”.

El a precizat că se anticipa această situație, dar toți lucrătorii sperau să se întâmple cât mai târziu. Mai mult, el a explicat că vor urma consultări, dar asta după ce s-a luat decizia concedierilor. „Nu a existat o consultare reală cu noi. Acum se încearcă, în urma sesizărilor noastre, să aibă loc, azi și mâine, o consultare, dar asta se întâmplă după ce decizia a fost luată. Nu e corect ce ni se întâmplă”, a punctat Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul, pentru Libertatea.

Amintim că Damen Shipyards Mangalia este în insolvență din iunie 2024. Statul român este acționar majoritar prin Ministerul Economiei, cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acțiuni.

