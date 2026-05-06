UPDATE ora 16.30: Pompierii au transmis bilanțul final: o femeie inconștientă, transportată la Spitalul de Arși, 2 persoane care au inhalat fum au fost duse la Spitalul Universitar de SMURD si SABIF, iar alte două persoane au refuzat transportul la spital.

„În acest moment se acționează pentru evacuarea fumului din clădire”, au transmis pompierii.

Știrea inițială: Din primele informații, sunt 4 victime după incendiul care a cuprins un apartament situat la ultimul etaj al blocului.

„După pătrunderea echipelor de salvatori în apartament a fost identificată o persoană inconștiență (cu arsuri) și alte 3 victime conștiente, cărora li se acordă primul ajutor calificat (administrare de oxigen). La caz acționează 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD”, au precizat pompierii.

Incendiul a avut loc într-un bloc de pe strada Dinicu Golescu.

Ulterior, ISU a transmis că victima inconștientă cu arsuri la nivelul feței este o femeie de aproximativ 50 ani, iar alte 3 persoane au fost expuse la fum si au fost preluate de echipajele SMURD.

De asemenea, alte 10 persoane au fost evacuate din clădire, iar focul a fost stins.

