Prima serie de glume pregătită de Ana-Maria Calița a fost despre felul în care se implică anumiți bărbați în relațiile amoroase. Totodată, câștigătoarea celui de-al patrulea sezon „iUmor” a venit cu unele sfaturi pentru domnișoarele și doamnele care sunt logodite.

„Mi-am spus în sinea mea: «Mamă, mă fac șaman, fii atent!”

După ce a precizat că mama sa i-a cerut din nou nepoți, actrița a mărturisit că a devenit mamă spirituală pentru copilul unei prietene. „O am pe Adeluța, colega mea, a făcut trei copii. (…). Și ce a făcut Adeluța… m-a rugat să fiu nașă la botez! Ce frumos! Nu!

Dar m-a convins cu o chestie… mi-a zis: «Știi ce înseamnă să fii nașă?!? Înseamnă să fii mamă spirituală», iar eu mi-am spus în sinea mea: «Mamă, mă fac șaman, fii atent!». De fapt, ea m-a pus nașă ca să am grijă de copii“, a spus invitata, stârnind hohote de râs în platoul show-ului de la Antena 1.

Ana-Maria Calița le-a povestit juraților și cum s-a desfășurat o plimbare în parc pe care a făcut-o cu bebelușul prietenei sale, însă, și cum s-au derulat unele scene din timpul ceremoniei de creștinare a acestuia. „A venit botezul! Nașa… mama spirituală!

Țin eu copilul în brațe, eram foarte mândră acolo, după care vine preotul și mă întreabă: «Te lepezi de satana?», iar eu, în mintea mea, gândeam: «Aaaa… m-a văzut în parc, când am dat drumul căruciorului, gata! Fii atent!». Și mă întreabă și a doua oară: «Te lepezi de satana?»“, a mai spus actrița.

Reacția juraților după numărul de stand-up al Anei Maria Caliță

Juraţii „iUmor” au avut doar cuvinte de laudă. „A avut un număr de stand-up comedy extraordinar! Mi se pare că s-a ridicat la înălțimea momentului ei maxim de glorie, când a apărut prima dată la iUmor“, a declarat Cheloo.

În cel mai nou episod iUmor, provocarea rubricii „Dacă aș fi președinte“ a fost acceptată de Nicodim Ungureanu. Pe cine va impersona actorul și cine va reuși să obțină câte un like de la fiecare jurat iUmor, telespectatorii pot vedea sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cine e Ana-Maria Caliță

Ana Maria Calița a câștigat iUmor, sezonul 4, în 2017. Emisiunea a fost înregistrată, iar când câștigătoarea a aflat vestea, doar ce ajunsese acasă de la un spectacol la Târgu Mureș. „Am fost foarte uimită, eu eram convinsă că nu voi câștiga. Sincer, mă gândeam că Adi Bobo va lua marele premiu. Când am aflat, eram cu prietenul meu, am rămas neclintită 10 minute pe canapea, pur și simplu nu am putut să mă mișc.

Apoi a început să îmi sune telefonul și să mă felicite toată lumea”, a povestit Ana. 20.000 de euro a fost premiul câștigat de aceasta.

Actrița este din București, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, colaborând și cu „Opera Comică pentru Copii”.

