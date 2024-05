Ana Porgras a intrat pe traseu cu Ștefania Stănilă, iar la un moment dat, s-a prăbușit și a început să țipe de durere. Medicul Teo a fost chemat imediat.

„Nu-l mișca, Teo, că mor! Mă doare foarte rău!” i-a spus Ana medicului. „În momentul ăsta, ne-am oprit. Avem o accidentare. Ana lupta pe traseu cu Ștefi. Ana are o entorsă severă, este sub investigație. A fost direct trimisă la clinică, este sub supravegherea domnului doctor”, le-a spus Daniel Pavel concurenților, potrivit TvMania.

Ana Porgras s-a retras din sportul de performanță pe care îl practica, gimnastica, după ce, în decembrie 2011, a suferit o accidentare gravă. Acum, ea s-a accidentat la același picior.

„Am fractură exact pe locul unde a mai fost rupt osul. Mi-a zis Teo că am noroc că e fractură și că nu s-a deplasat osul. Trebuia să mă operez dacă se întâmpla. Osul a rămas exact acolo, la loc”, le-a povestit Ana colegilor ei. „Sufletește, sunt împăcată. Îmi pare rău că m-am lovit și că o să plec așa acasă”, i-a spus Ana lui Iancu.

„Nu-mi imaginam că o să plec așa din Survivor. Adică cel mai negru scenariu pe care mi l-am făcut când am plecat de acasă se întâmplă. Nu-mi vine să cred! Voiam să plec acasă, dar voiam să plec că eram eliminată dintr-un duel, nu că mi-am rupt piciorul”, a declarat Ana Porgras, de pe patul de spital.

