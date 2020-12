Anda Adam, detalii despre experiența de la „Ferma”. „La TV s-a văzut foarte puțin din tot ce se întâmpla. În ultimele 5-6 zile am plâns zi de zi”

„A fost foarte greu pentru că filmam foarte mult și nu am putut vorbi la telefon așa cum ne-am fi dorit. La ‘Exatlon era și diferența mare de fus orar. Am avut cu mine un pandantiv pe care îl poartă Evelin.

Și, normal, mi-am alinat dorul cu fotografiile și înregistrările video pe care le aveam în telefon. A fost foarte greu să stau departe de copilul meu. La TV s-a văzut foarte puțin din tot ce se întâmpla în ‘Fermă, pentru că trebuia comprimat totul pentru spațiul de emisie.

În ultimele 5-6 zile am plâns zi de zi, pe ascuns, cu poza fetiței mele în brațe. Nu am mai putut rezista departe de ea.

Am intrat la duel și, pentru că eram atât de afectată emoțional, nu am mai putut face față provocărilor. Experiența per ansamblu a fost una deosebit de interesantă”, a declarat Anda Adam pentru playtech.ro.

Anda Adam a vorbit și despre zvonurile legate de divorțul de soțul ei

„Suntem bine. Viața mea a fost dintotdeauna motiv de zvonuri. Sunt obișnuită cu acest lucru. Însă, în special, după ce a venit pe lume fetița noastră, Evelin, am devenit imună la acest lucru.

De atunci, cel mai important este, pentru mine, ca ea să crească sănătoasă și fericită. Și, mulțumesc lui Dumnezeu, așa se și întâmplă”, a mai spus Anda Adam.

