De Denisa Macovei,

Determinat și competitiv, Andi Constantin a avut un moment care i-a schimbat și modul de a privi viața. Înainte de a se aventura în reality show-ul “Survivor România”, acesta a povestit despre accidentul de mașină în care a fost implicat și care i-ar fi putut fi fatal.

“Am întâmpinat un moment dificil în trecut, dar pe care l-am transformat în cel mai bun. Atunci am început să mă schimb ca om, să prețuiesc mai mult viața. Am avut un accident grav de mașină, am intrat într-un TIR, acum cinci ani. A fost un miracol că am scăpat cu viață. Am avut doar degetul rupt și nasul spart”, a povestit Andi.

Cărțile i-au fost pansament pentru suflet, Andi Constantin a povestit că, după acele clipe dramatice, în care se instalase o stare de depresie, și-a schimbat modul de a privi viața și de a ieși învingător din orice situație. “Locuiam în București, dar după acel moment m-am mutat înapoi, la părinții mei, eram supărat pe mine, dezamăgit, nu mai suportam să stau singur. Am încercat să particip la campionatele de fitness, să le câștig, am demarat două, trei afaceri, am avut mai mult curaj, nu îmi mai era așa frică de eșec”, continuă “Războinicul” de la “Survivor România”.

Citeşte şi:

Survivor România: Cine este al patrulea concurent eliminat din competiție

„Am plecat la 18 ani în Coreea de Sud. Nici nu știam unde este, pe hartă”. Lola Crudu, concurentă la Survivor România, a fost nevoită să muncească din greu, de mică

Cine sunt cei trei Faimoși de la „Survivor România”, nominalizați spre eliminare. Nimeni nu se aștepta la asta

GSP.RO Replica Simonei Halep, după ce Ilie Năstase i-a cerut să nu mai reprezinte România

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2020. Leii au mai multă putere de concentrare