„31 august. Vara se încheie pentru mine cu cel mai frumos început! La mulți ani, Alexia Eram! Te iubesc”, a fost mesajul care a însoțit imaginiile din arhivă cu Alexia.

Alexia s-a mutat recent în casă nouă

Fiica Andreea Esca a decis să renunțe la apartamentul cumpărat în 2020, unde a locuit timp de trei ani. Deși locuința era cochetă, Alexia Eram și-a dorit mai mult spațiu și o poziționare mai avantajoasă în București, așa că a ales să se mute cu chirie într-un apartament nou.

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Apartamentul are un design modern, cu un living spațios, care include și o bucătărie open space. Încăperea este luminată natural de două ferestre mari, acoperite cu draperii gri, și de o lustră multicoloră ce adaugă un strop de personalitate. În living, Alexia Eram a optat pentru o canapea gri și o comodă albă pe care este așezat un televizor.

Pe ce cheltuie Alexia Eram banii

Andreea Esca și-a învățat copiii să fie cumpătați și să nu arunce cu banii pe obiecte vestimentare nefolositoare. De câțiva ani, Alexia Eram este independentă financiar și nu mai cere bani părinților ei. Deși își permite orice, fosta concurentă de la America Express nu este o persoană foarte cheltuitoare. Cu toate acestea, fiica prezentatoarei TV este pasionată de modă și recunoaște că o parte din banii pe care îi câștigă îi cheltuie pe genți și pantofi de la branduri de lux.

Alexia Eram a precizat că pune preț pe calitate și că acesta este motivul pentru care face astfel de investiții costisitoare. „Cred că dau mai mulți bani pe pantofi sau pe genți, în rest haine nu prea am. Nu prea am haine atât de scumpe, cred că gențile și pantofii, pentru că țin la calitatea lor”, a declarat fiica Andreei Esca într-un interviu acordat pentru Star Matinal, potrivit Spynews.ro.

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