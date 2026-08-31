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Peste 1.700 de oameni au fost adăugați pe lista dispăruților într-o singură zi

Operațiunile de salvare au intrat în a șasea zi, iar echipele nepaleze sunt ajutate inclusiv de specialiști din India și China. Noul bilanț arată cât de greu este încă de stabilit dimensiunea reală a dezastrului. Dintre cei 4.247 de dispăruți, 3.655 sunt cetățeni nepalezi, iar 592 sunt străini. Pe listă se află și 102 militari, polițiști și agenți vamali.

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Numărul morților a urcat la 903, de la 781 anunțați duminică. Situația este gravă și de cealaltă parte a graniței, în Tibet, unde bilanțul oficial este de 16 morți și 546 de persoane dispărute.

933 de muncitori, căutați la hidrocentrale

Una dintre cele mai dificile operațiuni se desfășoară în jurul hidrocentralelor din zonele lovite. La centrala Trishuli-3A, salvatorii au reușit să creeze o deschidere suficient de mare pentru a pătrunde într-un tunel. Echipele au strigat în interior în speranța că vor primi un răspuns, dar până acum nu a venit niciun semn de la eventuali supraviețuitori, potrivit BBC.

Familiile celor dispăruți continuă să aștepte vești. Soția unuia dintre muncitorii despre care se crede că ar putea fi prins în tunel spune că încă speră că acesta este în viață, deoarece în interior există un sistem de oxigen. Cu fiecare oră care trece însă, șansele de a mai găsi oameni în viață scad.

Sate întregi au fost șterse de ape

În unele dintre zonele în care accesul a fost restabilit abia acum, imaginea este devastatoare. În Sanu Bharkhu, localnicii le-au arătat jurnaliștilor BBC locul unde înainte se afla un sat întreg. După retragerea apelor, aproape totul a dispărut, iar o singură clădire a rămas în picioare în mijlocul terenului acoperit de aluviuni.

În Dhunche, una dintre localitățile cele mai afectate, oamenii au încă acces limitat la electricitate și folosesc generatoare. Drumurile montane au fost acoperite de noroi sau distruse, iar în multe zone, ajutoarele au putut ajunge doar cu elicopterul. Autoritățile cer acum ca aparatele de zbor să fie folosite în principal pentru operațiunile urgente de salvare și transportul medicamentelor și al echipamentelor.

Aproape 200 de victime neidentificate au fost deja îngropate

În districtul Chitwan, aflat în aval față de zona lovită inițial, apele continuă să aducă trupurile victimelor. Identificarea este extrem de dificilă. Din 272 de cadavre recuperate în această regiune, aproape 200 fuseseră deja îngropate până duminică. Înainte de înhumare sunt prelevate probe ADN, iar fiecare mormânt este înregistrat, pentru ca victimele să poată fi identificate ulterior de familii.

Printre miile de persoane de negăsit se află și sute de cetățeni străini. India a anunțat că cel puțin 275 dintre cetățenii săi sunt încă dispăruți, iar o echipă de specialiști în medicină legală a fost trimisă la Kathmandu pentru a ajuta la identificarea victimelor. Australia a anunțat, la rândul său, că 43 dintre cetățenii săi nu au fost încă găsiți. În Tibet, echipele de intervenție nu au mai găsit supraviețuitori de la sfârșitul săptămânii trecute. În unele dintre cele mai afectate zone, stratul de nămol depășește un metru.

Operațiunile de căutare continuă însă atât în Nepal, cât și în Tibet, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească bilanțul real al uneia dintre cele mai grave catastrofe care au lovit regiunea în ultimii ani.

Viitura devastatoare a lovit miercuri, 26 august, zona de frontieră dintre Nepal și Tibet, după prăbușirea unei mase glaciare în Himalaya. Torentul format din apă, gheață, noroi și roci a măturat localități, drumuri și instalații hidroenergetice, iar nivelul apei a crescut în unele zone cu mai mulți metri într-un timp foarte scurt.

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