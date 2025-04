La 34 de ani, Vlăduța Lupău a declarat că „Lumină din lumină”, concertul ei din 6 aprilie, de la Cluj, a fost ce mai frumos concert al carieri sale. Emoționată, ea a transmis: „6 Aprilie 2025…. A avut loc cel probabil, cel mai frumos concert al carierei mele “Lumină din lumină” 🕯️ Sunt foarte împlinită și fericită pentru tot ceea ce am trăit și pentru cum am gândit absolut tot spectacolul.

Așa cum am zis, nu este spre lauda mea ci spre lauda Lui Dumnezeu , pentru tot ceea ce mi-a oferit in viața asta. Am simțit ca ați fost acolo nu doar cu trupul ci și cu sufletul, pentru ca am văzut multe lacrimi pe fețele dumneavoastră ❤️”, a transmis ea în mediul online, unde a arătat mai multe imagini de la concert.

Spectacolul a început cu „binecuvântarea Înaltpreasfintitului Andrei Andreicut ”, după cum a anunțat artista, iar apoi muzica a răsunat. Alături de ea l-a avut pe dirijorul Daniel Jinga, directorul Operei Române.

„DANIEL JINGA 🤍 mulțumesc! …este directorul Operei Române, este un geniu muzical și un muzician de excepție, pe care îl puteți găsi dirijând pe cele mai mari scene ale lumii, nu doar în România. Iată de asta cred eu, că a fost cel mai spectaculos concert al meu!

Deoarece el și OCHESTRA NAȚIONALĂ SIMFONICĂ a orchestrat tot acest concept gândit de mine! A dat o eleganță și o notă extrem de fină acestei întâlniri cu dumneavoastră, publicul meu. Trebuie să vă recunosc, că tot proiectul pentru mine ca artist, a fost greu de implementat, dar în momentul în care domnul dirijor Daniel Jinga a acceptat, nu m-am mai temut!”, a mai spus ea.

Decizia luată de Vlăduța Lupău după concertul de la Cluj

Mii de fani au aplaudat-o la scenă deschisă, iar după concert Vlăduța Lupău a anunțat că a primit o mulțime de mesaje, astfel că a luat o decizie. Concertul ei dinainte de Paște va deveni o tradiție, an de an îl va susține cât timp va exista cerere.

„DA! Ne revedem în 2026 ❤️ la concertul meu de pricesne! Pentru ca va doriți atâta de mulți și pentru ca mesajele nu încetează să se oprească și reacțiile de la voi… o să facem o tradiție și din acest concert! La fel cum am făcut de 11 ani din “Vin acasă de Crăciun” care va avea loc pe 14 Decembrie”, le-a transmis ea fanilor ei în mediul online.

Urmăritorii au și reacționat: „Doamne ajută!!! Felicitări pentru tot! Data???”, „Mult succes. Ce frumos ar fi să veniți și la Chișinău cu acest concert și împreună cu corul Tronos!”, „Abia așteptăm!!! Să trăim momentele frumoase și să ne încărcăm sufletele cu bucurie! Nu pot uita seară de duminică niciodată a fost ceva unic!”.

