Imagini din apartamentul în care locuiesc Oana și Viorel Lis. „Dacă mă îmbogățeam, nu stăteam în cămăruța asta”

În urmă cu câțiva ani, Oana și Viorel Lis s-au mutat în casă nouă. Nu este vorba despre vreo vilă de lux, ci despre un apartament modest din București. Locuința are trei camere, o bucătărie spațioasă, baie. Vedeta și-a arătat casa într-un reportaj pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

„L-am cumpărat acum câțiva ani, dar nu l-am terminat de amenajat, de decorat, știi cum sunt femeile”, a declarat Oana Lis.

În sufragerie, acolo unde au un televizor generos și o canapea confortabilă, soții Lis au cumpărat mai multe icoane pe care le-au pus la loc de cinste.

Și Viorel Lis a fost filmat de către echipa de la Kanal D. Fostul primar al Bucureștiului a stat cu mască pe față și s-a odihnit pe un fotoliu. A făcut și câteva declarații. „Eu nu mai pot să merg bine, amețesc. Dacă n-ar fi ea, ce aș face? (…) Dacă ajung la baie, ajung foarte greu. Mă țin de toți pereții, de birou. (…)

Când am plecat din primărie, a fost o categorie de oameni care nu mă mai băgau în seamă. Unii, din invidie, mai ales rudele, nu mai vorbesc cu mine. Vezi, Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns. Dacă mă îmbogățeam, nu stăteam în cămăruța asta”, au fost câteva din declarațiile lui Viorel Lis în emisiunea „Teo Show”.

Recent, Oana Lis a vorbit despre situația financiară de când Viorel Lis are probleme de sănătate. „Viorel a făcut parestezii pe picioare. Nu mai poate să meargă bine, din cauza statului în casă. L-a afectat foarte tare pandemia asta. Nu prea mai poate să iasă, merge foarte greu”, a anunțat, îngrijorată, Oana Lis, în emisiunea „Exclusiv VIP”.

„Am făcut recuperare la privat, s-a recuperat însă puțin, cam 10 la sută. Eu am ieșit zilnic afară, dar singură. Eu sunt genul la bine, la greu, mi se pare normal să stau cu el când e bolnav. O ducem foarte greu cu banii. Când a făcut atac vascular am dat 16 milioane pe un RMN”, a mai mărturisit Oana Lis.

