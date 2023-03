Bianca Drăgușanu și-a sărbătorit ziua de naștere cu șampanie cu foiță de aur și tort, alături de Gabi Bădălău: „Am fost pupată și iubită”

Vârsta de 41 de ani a prins-o pe Bianca Drăgușanu cu zâmbetul pe buze, în mijlocul patului, îmbrăcată doar într-un halat alb, de baie. Într-o postare distribuită pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori, Bianca Drăgușanu a arătat că și-a celebrat ziua de naștere cu șampanie cu foiță de aur.

Ce cadouri a primit Bianca Drăgușanu de ziua ei

Vedeta a primit un buchet de trandafiri, dar și baloane. Până acum, Bianca Drăgușanu nu s-a lăudat cu vreun cadou valoros din partea lui Gabi Bădălău, un inel sau vreo altă bijuterie. Într-un interviu pentru wowbiz.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că ziua ei de naștere de anul acesta a fost una foarte specială.

„Cum să mă simt la 21 de ani? Hahaha. Superb! Mi-am început ziua extraordinar de frumos, încă de la ora 12 fără două minute am fost pupată și iubită și mi s-a spus la mulți ani și apoi am avut activitățile pe care le am zilnice și toată lumea m-a așteptat cu surprize și la sală și la atelier, la bronz, la make-up, peste tot.

Probabil diseară o să fac o masă, unde îmi aștept câțiva dintre prietenii mai restrânși și familia”, a declarat Bianca Drăgușanu, care s-a ținut de cuvânt și seara a organizat o petrecere.

La un restaurant din București, ea și-a invitat familia, dar și prietenii apropiați. Bianca Drăgușanu a petrecut alături de mama ei, de sora sa, de Gabi Bădălău, dar și de prietenii apropiați. I-a răsfățat pe toți cu preparate alese, dar și cu un tort impresionat, alb.

De la petrecere nu a lipsit nici Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav. Micuța a suflat în lumânările de pe tort alături de mama ei, a și făcut furori cu ținuta aleasă, o bluză și o fustă cu ursuleți de la brandul Moschino.

Bianca Drăgușanu are planuri de nuntă cu Gabi Bădălău?

De ceva vreme, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt de nedespărțit, astfel că s-a zvonit că în curând cei doi s-ar căsători. Invitată recent în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a făcut o mărturisire neașteptată în legătură cu o posibilă căsătorie cu actualul partener, Gabi Bădălău, cu care are o relație de mai bine de un an. Omul de afaceri e acum un bărbat liber, după ce a divorțat de Claudia Pătrășcanu.

„Nu știu dacă mă mărit, am mai fost măritată. (…) Eu sunt genul de femeie care s-ar mărita. Momentan lucrurile sunt un pic complicate, având în vedere situația. (…) Nu zic nici nu, nici da, vedem ce o vrea Dumnezeu, cum s-or aranja energiile, Universul. Eu sunt omul care atrage cam ce își dorește.

Dacă o să mă vezi măritată, probabil o să fii printre primele persoane care vor ști că voi face acest pas! Am să zic că așa s-au aranjat astrele, așa a vrut Universul, Dumnezeu, să mă mărit din nou”, a mărturisit Bianca Drăgușanu la „Teo Show”.

