Brigitte Pastramă și-a dorit să sărbătorească trecerea în noul an în România, motiv pentru care s-a întors din Dubai, unde s-a mutat de o perioadă îndelungată alături de fiica sa.

Brigitte Pastramă a rezervat noaptea de Revelion la un hotel de lux din Poiana Brașov, însă serviciile au fost, după cum spune ea, extrem de proaste.

„Cea mai proastă experiență a vieții mele. Am rezervat noaptea de revelion la un hotel din Poiana Brasov, am întrebat fata care mi-a luat rezervarea dacă este în sala hotelului. Astăzi m-am trezit la balconul unei săli de evenimente K2, într-un colț, într-un balcon! Nu mi s-a spus în ce condiții voi face aceasta trecere dintre ani, este un sentiment urât și nu recomand nimănui revelion aici!”, a scris Brigitte Pastramă pe rețelele de socializare.

Brigitte Pastramă a explicat că mâncarea a fost rece. „Cel mai odios revelion EVER! Păcat de artiștii cu care m-au ispitit să iau aici! Mâncare RECE, servicii pe șpagă de la șef de restaurant, care a avut tupeu să spună că, dacă venim «doar noi doi» ne dă locuri «jos» – tâmpita de mine nu mi-am dat seama să «centrez» ceva în buzunar, așa, am venit singuri, și am primit cel mai prost loc, jur, nu am văzut nimic, în sală și pe scenă… într-un colț, sus, la balconul care gemea de mese aproape lipite!

Mincinoși de la cea cu care am vorbit când am rezervat, care s-a dat managera de vânzări și era o simplă recepționeră, și până la «Virgil» care ne-a mințit ca pe proști! Rușine! Am venit din Dubai să ne simțim bine, nu să ne stricăm Revelionul!”, a mai continuat vedeta.

