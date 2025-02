Brigitte Pastramă a atras toate privirile la prestigiosul eveniment Dubai Fashion Week, unde a avut o apariție elegantă și sofisticată. Fosta soție a lui Ilie Năstase a purtat o ținută impecabilă, compusă din pantaloni evazați negri și o jachetă în aceeași nuanță, decorată cu detalii argintii sofisticate. Pentru un plus de rafinament, Brigitte a accesorizat look-ul cu o geantă de brand, completând astfel o apariție demnă de covorul roșu.

De o bună perioadă, Brigitte Pastramă s-a mutat în Emiratele Arabe Unite, unde a început o nouă viață și a pus bazele unei afaceri profitabile în domeniul amenajărilor interioare. Pe lângă activitatea profesională, Brigitte a investit și în educație, absolvind recent un curs de fashion designer în Dubai.

Mândră de realizarea sa, ea a împărtășit vestea cu fanii pe rețelele de socializare, iar mesajele de felicitare nu au întârziat să apară. „Mulțumesc pentru tot sprijinul!”, a scris Brigitte într-o postare emoționantă.

Cu ce se ocupă Brigitte Pastramă în Dubai

Brigitte Pastramă a luat decizia de a se muta în Dubai, în principal pentru a fi alături de fiica sa, Sara, care studiază acolo. În urmă cu mai bine de un an, soția lui Florin Pastramă a părăsit România și a început să construiască o nouă afacere în Emirate, concentrându-se pe renovări și design de interior, un domeniu în care are experiență.

Deși poate părea simplu să te muți și să reușești în Dubai, Brigitte a mărturisit că drumul a fost plin de provocări. Ea și soțul său au decis să ofere prețuri decente pentru serviciile lor, chiar dacă asta a însemnat să câștige mai puțin decât ar fi făcut-o în România. Cu toate acestea, Brigitte nu a renunțat, credința în Dumnezeu fiind un sprijin esențial în depășirea dificultăților.

„Ne-am deschis o firmă și facem design interior și renovări. Facem ceea ce am făcut și în România și ne trebuie foarte mulți bani pe care să îi investești ca să îți meargă foarte bine acolo. Dacă nu ai, faci doar cât să supraviețuiești, sincer. Chiar dacă mâna de lucru este mult mai ieftină ca în România și materia primă, sunt și foarte mulți oameni care vin acolo să își facă afaceri și oferă poate un produs pe care eu nu pot să-l ofer. Oferă o promisiune a ceva care niciodată nu o să se realizeze. Noi fiind și penticostali, pocăiți, noi nu vrem să mințim, nu putem să spunem că dăm ceva la un preț și apoi să mai cerem o altă sumă de bani.

Chestia asta se cam practică acolo în domeniul în care noi ne-am făcut businessul așa că ne este puțin greu. Am renovat, am avut câteva proiecte pe care le-am făcut, dar consider că dacă le-am fi făcut în Europa, în România, am fi câștigat de trei ori mai mult și ar fi fost mult mai ușor”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, la WOWnews.

