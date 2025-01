În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Ilie Năstase a spus că nu a existat nicio ceartă între el și Ioana în noaptea dintre ani, din cauza fostei soții, Brigitte, după ce presa a speculat că cei doi ar fi urmat să fie în același restaurant la trecerea în 2025.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu am avut nicio treabă cu nimeni acolo. Eu am fost cu soţia mea şi cu fratele ei şi am plecat înainte de Revelion. Nu înţeleg cum poate să arunce aşa ceva. Nu este adevărat, cum să fie adevărat.

Toţi ne simţim rău pentru că este ceva neadevărat. Cineva bagă mereu, mereu acolo lucruri care nu sunt adevărate.

Până la urmă trebuie să-i dau în judecată că nu am ce să fac. Minciunile trebuie să fie plătite. Ştiu eu cine vine la munte? Să-mi fac eu probleme cine vine la munte? Nu au voie să vină la munte? Nu ştiu”, a spus Ilie Năstase la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce a declarat după ce și-a acuzat soția de infidelitate

Recomandări Din România până în Coreea de Sud pe motocicletă: un traseu de 36.000 de kilometri făcut în 91 de zile. Cifrele unei călătorii extraordinare

La câteva zile după ce s-a scris că s-a certat cu Ioana Năstase și a acuzat-o de infidelitate, Ilie Năstase a făcut mărturisiri exclusive echipei Știrilor Antena Stars și a spus ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

„Suntem destul de bine acum! Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine!

Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieşiri, dar acum e frumos! Eu sunt mai coleric, ştiţi cum este, şi când eram pe terenul de tenis, tot aşa făceam.

Îmi pare rău faţă de Ioana pentru că ea a avut grijă de mine în aceşti şase ani de când suntem împreună şi ea ştie foarte bine.

Mi-aş fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcaţi 100%. Îmi pare rău pentru că suferă şi ea, şi familia”, a declarat Ilie Năstase la Antena Stars în urmă cu ceva timp.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News