Vedeta internațională a stârnit din nou mari controverse pe Internet. Britney Spears a împodobit bradul de Crăciun cu două luni mai devreme. De când a scăpat de sub tutela tatălui ei, artista încearcă să se bucure cât mai mult de viață și nu ratează nicio ocazie în care să nu surprindă cu ceva nou.

Fanii au rămas uimiți când Britney Spears a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie cu bradul de Crăciun. Aceasta a explicat și motivul pentru care a decis să sărbătorească cu două luni mai devreme. Se pare că împodobirea bradului îi aduce o mare bucurie, iar acesta ar fi unul dintre motive.

„O să fiu sinceră și o să spun că am așteptat prea mult să mă eliberez de situația în care mă aflu… și acum sunt aici speriată să fac orice, pentru că îmi e teamă că voi face o greșeală. Am muncit din greu să ajung aici și acel moment este aproape de sfârșit. Sunt fericită, dar sunt o mulțime de lucruri care mă sperie. (…) Așa cum am spus, mie îmi e frică să fac ceva greșit, așa că nu voi posta atât de mult într-o lume în care este libertatea noastră de a fi liberi este o rușine. Am început să experimentez asta când am primit cheile pentru mașina mea pentru prima dată în urmă cu 4 luni și au fost 13 ani. Nu am făcut nimic pentru a fi tratată așa cum am fost în acești 13 ani. Sunt dezamăgită de sistem și îmi doresc să fi trăit în altă țară.

Sărbătoresc Crăciunul mai devreme anul acesta, pentru că… de ce nu? Eu cred că orice motiv găsim pentru a ne aduce mai multă bucurie în viață este o idee bună. Și nu este un secret că am trecut prin asta, deci s-ar putea să fac lucrurile diferit de acum înainte. Doamne, ai milă de sufletele familiei mele dacă o să fac vreodată un interviu”, a scris Britney Spears pe Instagram.

Britney Spears a fost 13 ani sub tutela tatălui ei

În vârstă de 39 de ani, Britney Spears a fost plasată sub tutela tatălui ei în 2008, după ce au existat semne că ar avea probleme de sănătate mintală. Cu un an înainte, cântăreața a divorțat de Kevin Federline, a pierdut custodia copiilor ei și a fost internată într-un centru de refacere, în urma unei presupuse căderi nervoase.

În 2020, cântăreața a făcut demersuri în instanță pentru a fi scoasă de sub tutela tatălui ei. În luna iunie, ea a depus mărturie în instanță, afirmând că a fost forțată să muncească împotriva voinței ei și că a fost obligată să poarte un dispozitiv contraceptiv.



