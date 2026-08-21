Producția, care se bucură deja de o istorie de 11 ani pe piața media din România, promite o grilă dinamică, îmbogățită cu noi invitați speciali, povești captivante și rețete culinare originale.

Noul sezon Vorbește Lumea începe pe 24 august la PRO TV

Prezentatorii au împărtășit impresiile și starea de spirit cu care revin în platou după pauza din această vară. Lili Sandu a subliniat legătura puternică pe care o simte cu echipa și cu publicul telespectator, precizând că fiecare revenire în direct este un moment de bucurie.

„De fiecare dată când începe un nou sezon de Vorbește Lumea am sentimentul că ne întoarcem acasă. Și poate că anul acesta sentimentul este și mai puternic, pentru că venim după un an important pentru noi și după o vară în care ne-am încărcat bateriile și sincer ni s-a făcut dor de întâlnirea cu cei de acasă. Îmi place foarte mult că, deși emisiunea are deja o istorie de 11 ani, reușim să păstrăm senzația de nou.

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Avem aceeași energie, aceeași chimie și aceeași bucurie de a fi împreună. Iar faptul că intrăm în fiecare dimineață în casele oamenilor este pentru mine un lucru pe care nu îl iau niciodată de-a gata. Alături de Bogdan și Shurubel știu că urmează multe dimineți în care vom râde, vom vorbi despre lucruri care ne interesează cu adevărat, vom avea invitați speciali și, sper eu, vom reuși să le facem celor de acasă începutul zilei puțin mai frumos. Așa că abia aștept să ne revedem! Noi venim cu energie, cu chef de povești și cu multe surprize, iar voi veniți cu cafeaua. Ne vedem dimineața, la Vorbește Lumea!”, a mărturisit Lili Sandu.

Bogdan Ciudoiu: „E o nouă provocare”

La rândul său, Bogdan Ciudoiu a evidențiat dorința echipei de a evolua și de a aduce pe ecran cel mai bun conținut pentru telespectatori, recunoscând în același timp că pauza de odihnă a fost binevenită.

„N-o să mint, mai mergea o săptămână de vacanță! A fost bine, s-a dormit, s-a călătorit prin lume și acum pregătim un nou sezon, dar pentru noi asta nu înseamnă doar revenirea în platou. Înseamnă o nouă șansă să facem lucrurile mai bine, e o nouă provocare și încă o ocazie să demonstrăm că energia unei emisiuni vine, înainte de toate, din oamenii care o fac. Echipă, specialiști, cântăreți, super invitați, toți suntem gata! Ne vedem la televizor din 24 august!”, a declarat Bogdan Ciudoiu.

Shurubel a completat atmosfera optimistă din cadrul echipei cu stilul său caracteristic, mărturisind că este entuziasmat de revederea cu colegii și de noutățile culinare pregătite pentru acest sezon.

Shurubel: „N-o să vă dezamăgim”

„Eu m-am întors cu super chef de muncă și chiar mi-e un pic dor și de colegii mei, dacă vă vine să credeți! În special, am auzit că în noul sezon o să avem niște rețete cum n-am mai văzut, deci abia aștept SĂ MĂNÂNC! Știți că ne place să mâncăm la emisiune, deci promitem că n-o să vă dezamăgim din punctul ăsta de vedere!”, a adăugat Shurubel.

„Vorbește lumea” va putea fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 10.30, pe PRO TV, iar edițiile vor fi disponibile și pe platforma de streaming VOYO.

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