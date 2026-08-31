Incidentul a avut loc în jurul orei 20.30, când băiatul călătorea împreună cu tatăl său, fratele mai mic, în vârstă de 7 ani, și un prieten al acestuia, relatează publicația spaniolă El Mundo.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că minorul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că nu se mai întorsese. Un angajat al benzinăriei a alertat imediat Garda Civilă, potrivit sursei citate.

După ce autoritățile au aflat că mașina se îndrepta spre nord, a fost pus în aplicare un dispozitiv de căutare. În jurul orei 23.00, o patrulă a identificat vehiculul în zona localității Hervás (Cáceres), la aproximativ 140 de kilometri distanță de stația de benzină unde copilul fusese uitat.

Până la reunirea cu familia, băiatul a fost îngrijit de agenții Gărzii Civile.

„Acest caz ne reamintește importanța de a verifica, înainte de a porni la drum, că toți pasagerii s-au întors în vehicul, mai ales când călătorim cu copii”, a declarat Garda Civilă.

„O simplă verificare poate evita o sperietură enormă”, au subliniat autoritățile, conform El Mundo.

Într-un alt caz, o fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria, în timp ce familia se întorcea din Spania către România.



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