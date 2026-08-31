Ce mesaj a transmis Lionel Messi

Ultimul meci al lui Lionel Messi pentru Argentina a fost finala Campionatului Mondial din 2026, pierdută în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri, pe 19 iulie, la New York/New Jersey.

„După tot acest timp care a trecut de la finală și după ce m-am gândit foarte mult, vreau să le spun tuturor că mă retrag de la echipa națională…

A fost o decizie care m-a durut și care încă mă doare profund, dar înțeleg că acesta este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani, când am câștigat tot, ci și înainte.

Am luptat mereu și am dat totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și pentru a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin fotbal.

Nu mai este foarte mult timp și diferite capitole ajung la final. Acesta este unul care mă doare foarte tare. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fac parte din echipa națională. Am dat tot ce am avut și nu mai am nimic de oferit. În plus, vin din urmă jucători tineri foarte buni, care merită să fie aici.

Vă mulțumesc pentru toată dragostea din acești 20 de ani. O să-mi lipsească să vă aud din interior. De acum voi fi unul dintre voi, voi susține mereu echipa din afară, în momentele bune și cu atât mai mult în cele grele.

Le mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine și pentru că m-a însoțit pe tot parcursul acestei călătorii frumoase, dar dificile. Le mulțumesc tuturor antrenorilor, colegilor și conducătorilor alături de care am avut șansa să trăiesc această experiență. Plec cu amintiri și momente de neuitat.

Plec împăcat și mândru, știind că, împreună cu colegii mei, v-am oferit momente la care cândva doar visam. A fost o nebunie să trăiesc toate acestea alături de voi. Vă iubesc! Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina!

Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ceea ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins de această decizie decât eram atunci”, a scris Lionel Messi pe rețelele de socializare.

Messi își încheie astfel parcursul la naționala Argentinei cu 207 selecții

Messi își încheie astfel parcursul la naționala Argentinei cu 207 selecții, 125 de goluri și 46 de pase decisive.

Debutul lui Lionel Messi la prima reprezentativă a venit în 2005. De atunci, starul argentinian a devenit figura centrală a uneia dintre cele mai importante generații din istoria naționalei.

Cariera deosebită a lui Messi la echipa națională cuprinde un titlu mondial, cucerit în 2022, două medalii de argint la Campionatul Mondial, în 2014 și 2026, două trofee Copa America, în 2021 și 2024, dar și alte trei finale pierdute la Copa America, în 2007, 2015 și 2016.

Lionel Messi a câștigat titlul de cel mai bun jucător al turneului la Campionatele Mondiale din 2014 și 2022, precum și același premiu la edițiile Copa America din 2015 și 2021.

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