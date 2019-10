De Florian Gheorghe,

Copil teribil al folkului, care a bătut țara, cu chitara-n spate, de la 13 ani, participând la festivaluri de gen alături de artiști consacrați, precum Emeric Imre, Ducu Bertzi sau Fuego, Ștefania Iacob a ales să-și încheie aventura muzicală la vârsta la care alții abia își iau avânt în domeniu: 21 de ani.

În spatele cuvintelor cu care-și explică cotitura se ascunde dezamăgirea, deși Ștefania nu spune multe.

“Am cântat cu foarte mulți artiști și am cunoscut toate numele consacrate din folk. Unii merita stimă, alții nu, în ciuda numelor răsunătoare. Am fost foarte apropiată de Vasile Mardare (care a murit anul trecut, la doar 47 de ani – n.r.), cu care am colaborat și am cântat mult. Era un spirit liber, așa cum îmi place și mie să cred ca sunt, în adâncul meu. Nu îmi mai doresc să mă întorc la muzică. E o lume care nu merită”, ne-a spus cu hotărâre artista originară din Botoșani.

Decizia cântăreței, care de multe ori a fost criticată pentru stilul vestimentar îndrăzneț, i-a luat prin surprindere pe colegii de breaslă. La fel de surprinzător ca retragerea din muzică este însă domeniul în care a ales să activeze de acum încolo: va fi însoțitoare de zbor. Stewardesă.

De la începutul acestei luni, studiază pentru asta la o companie din Germania. “Pregătirea este foarte grea, cu program intens, dar sper să reușesc”, ne-a spus tânăra.

Ștefania Iacob a scos primul album la 16 ani, “De dorul ochilor căprui”, o culegere de piese compuse de artistă, pe versurile poetului Sorin Poclitaru.

