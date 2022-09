Carmen Harra face senzație pe TikTok cu dansurile sale. Cum arată în colanți și tricou mulat, la 67 de ani

Filmulețele cu Carmen Harra în care dansează au devenit virale pe rețelele de socializare. Carmen Harra se mândrește ori de câte ori are ocazia cu succesul pe care îl are în Statele Unite, acolo unde este stabilită de ani buni.

„Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama.

Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!

Banii sunt o formă energetică, noi oamenii suntem o formă energetică. Noi trebuie să generăm banii, iar ei fiind formă energetică avem tot felul de modalități prin care să-i atragem în viața noastră.

Recomandări Abia în 2058 va reuși România să recupereze banii furați de marii corupți, în ritmul de astăzi al ANAF

Dacă în fiecare zi când ne sculăm spunem «vai de mine, n-avem bani să cumpărăm, nu avem, nu putem», nu o să avem niciodată, pentru că aceste cuvinte au putere în univers, iar ce spunem noi, devenim.

Energia asta materială se manifestă prin numere, deci ne scriem nouă un cec. Să nu vă fie frică să puneți cât mai multe zerouri. Ne scriem pe hârtia respectivă sume”, a spus clarvăzătoarea, potrivit Wowbiz.

